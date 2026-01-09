Slovenski rokometaši brez pravih možnosti proti Islandcem

Slovenija, ki bo 15. igrala na EP in je bila druga leta 2004, je v torek v Trebnjem zlahka opravila s Kuvajtom (36:23), a zaradi poškodbe ob kar nekaj odsotnostih ostala še brez Aleksa Vlaha, zaradi česar je selektor Uroš Zorman na pomoč poklical Boruta Mačkovška.
Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.
