Slovenski rokometaši brez pravih možnosti proti Islandcem

Pariz, 09. 01. 2026 20.52 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
S.V. STA
Islandija - Slovenija

Slovenska rokometna reprezentanca je v Parizu na pripravljalni tekmi za bližnje evropsko prvenstvo izgubila proti Islandiji s 26:32. V nedeljo ob 14.30 Slovence čaka še dvoboj za tretje mesto proti bodisi Franciji bodisi Avstriji.

Več videovsebin
  • Selektor Uroš Zorman po porazu z Islandijo
    01:07
    Selektor Uroš Zorman po porazu z Islandijo
  • Vratar Jože Baznik po porazu z Islandijo
    00:46
    Vratar Jože Baznik po porazu z Islandijo
  • Andraž Makuc po porazu z Islandijo
    00:39
    Andraž Makuc po porazu z Islandijo

Slovenija, ki bo 15. igrala na EP in je bila druga leta 2004, je v torek v Trebnjem zlahka opravila s Kuvajtom (36:23), a zaradi poškodbe ob kar nekaj odsotnostih ostala še brez Aleksa Vlaha, zaradi česar je selektor Uroš Zorman na pomoč poklical Boruta Mačkovška.

Preberi še Zorman: Poškodba Vlaha nas je presekala

Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.

rokomet slovenija islandija priprave na ep

Littler podpisal 23 milijonov evrov vredno desetletno pogodbo

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
testosteron
09. 01. 2026 21.59
Nč bat - hitro se bodo vrnili domov - vse druga bo presenečenje,..
Odgovori
0 0
Kriss-slo
09. 01. 2026 21.26
Samo ds ne boste menjaval zormana..on je dalec najboljsa opcija..s temi odsotnostmi je kvslaliteta ekipe zelo sporna..
Odgovori
+1
1 0
dinozaver79
09. 01. 2026 21.07
Tole bo polom na evropskem
Odgovori
+3
3 0
Kriss-slo
09. 01. 2026 21.25
Pocakajmo..prevec odsotnosti in s tem manjko kvalitete..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
