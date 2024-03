Slovenski rokometaši dobili tekmece v kvalifikacijah za EP 2026

Na prvenstvo, ki se bo začelo čez slabih 22 mesecev, so že uvrščene vse gostiteljice ter Francija kot zmagovalka letošnjega prvenstva stare celine v Nemčiji. Slovenija je tam pred slabima dvema mesecema zasedla šesto mesto. Kvalifikacije za nastop na EP 2026 se bodo začele novembra letos, končale pa meseca maja 2025. Na EP se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

V dogodkov polnem letu 2024 so si varovanci Uroša Zormana konec preteklega tedna zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko so na kvalifikacijskem turnirju v španskem Granollersu premagali Brazilijo (27:26) in Bahrajn (32:26) ter izgubili proti domačinom (22:32).

Slovensko zasedbo čez dober mesec in pol čakajo še kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Hrvaška, Danska in Norveška. Bodisi 8. bodisi 9. maja bo Slovenija najprej gostila Švico, tri dni kasneje sledi še povratna tekma v gosteh.