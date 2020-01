Slovenski rokometaši drago prodali svojo kožo Norvežanom, v polfinalu proti Španiji

Slovenski rokometaši so si po zaslugi Portugalske že pred tekmo z Norvežani zagotovili polfinalno vstopnico. To njihove želje po zmagi nad norveško reprezentanco ni spremenilo in slovenski rokometaši so tudi v zadnji tekmi pred polfinalom na parketu pustili srce. Kljub temu to ni bilo dovolj, Norvežani so se veselili zmage s 33:30.

Do slovenskega tabora je še pred začetkom tekme prišla vesela novica o uvrstitvi v polfinale, Portugalci so namreč porazili Madžare in s tem na široko odprli vrata Slovencem. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu drugega dela evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji danes v Malmöju izgubila proti Norveški s 30:33 (13:14) in osvojila drugo mesto v skupini II. V polfinalu se bo pomerila s Španijo, drugi polfinalni par je Hrvaška - Norveška. Slovenski selektor Ljubomir Vranješ je na današnji tekmi proti Norvežanom priložnost ponudil manj obremenjenim igralcem v dosedanjem delu zaključnega turnirja. Nosilci igre so bolj ali manj počivali in varčevali moči za odločilne obračune v švedski prestolnici. V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Nejc Cehte in Tilen Kodrins po petimi goli, Kristjan Horžen in Igor Žabič sta prispevala po štiri zadetke.