Slovenski rokometaši izgubili proti Hrvaški

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so po šestmesečnem reprezentančnem premoru odigrali svojo prvo tekmo in izgubili proti Hrvatom. Po današnji tekmi v Istri se bodo znova zbrali konec decembra, ko bodo začeli sklepne priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Slovenija bo na svojem 13. zaključnem turnirju stare celine igrala v skupini A, v Debrecenu pa jo najprej čakajo dvoboji proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori.

Večji del prvega polčasa so bili v prednosti Hrvati, a Vranješevi varovanci so bili vselej zelo blizu in nikoli niso zaostajali za več kot dva gola.

Slovenci, ki so veliki odmor odšli s primanjkljajem dveh golov (16:18), so slabo odprli drugo polovico tekme. V 34. minuti so prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (16:20), a so zelo hitro strnili svoje vrste. Po dveh golih Blaža Blagotinška in enega Tilna Kodrina so štiri minute kasneje povsem zadihali za ovratnik gostiteljem današnje tekme (20:21).