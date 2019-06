Slovenski rokometaši v kvalifikacijah pokazali manj, kot zmorejo

Slovenski rokometaši so kvalifikacije za EP končali na vrhu skupine 4 s petimi zmagami in enim porazom. A bolj kot zanesljiva uvrstitev na januarsko prvenstvo stare celine bode v oči dejstvo, da četa Veselina Vujovića ne navdušuje proti tekmecem kot so Nizozemska, Latvija in Estonija. Reprezentance, ki vsaj na papirju bronastim s svetovnega prvenstva v Franciji ne sežejo niti do kolen.