Slovenski rokometaši konec tedna dvakrat s Srbi

Slovenski rokometaši so v začetku tedna začeli prvi cikel priprav pred 14. nastopom na prvenstvu stare celine v Nemčiji. To bo potekalo med 10. in 28. januarjem, Slovenija se bo v skupinskem delu v Berlinu pomerila s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško.

Tokratna reprezentančna akcija je prva po skoraj polletnem premoru in uspešnih kvalifikacijskih nastopih za EP. Reprezentanti so se ves čas pripravljali v Ljubljani, tokratni zbor pa bodo končali z dvema preizkusoma proti Srbom v Črnomlju ter Kočevju.

Selektor slovenske izbrane vrste Uroš Zorman je moral zaradi poškodb dvakrat poseči v kader. Blaž Janc in Aleks Vlah sta odpadla po objavi prvotnega seznama 21 rokometašev, namesto njiju sta naknadno na seznamu pristala Peter Šiško in Aleks Kavčič. Namesto Stefana Žabića je Zorman kasneje vpoklical še Matica Suholežnika.

Po koncu tega pripravljalnega tedna se bo reprezentanca pod vodstvom selektorja Zormana znova zbrala po božiču. Pred odhodom v Berlin, kjer bo 11. januarja začela nastope na EP, se bo konec decembra v Slovenj Gradcu pomerila z Avstrijo, v začetku novega leta pa jo v Poreču čakata še dvoboja s Črno goro in Hrvaško.