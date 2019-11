Slovenski rokometaši na evropsko prvenstvo brez Vujovića?

Rokometna zveza Slovenije (RZS) vsebine seje ni delila z javnostjo in tudi te informacije časnika Delo ni potrdila. Predsednik RZS Franjo Bobinacni hotel dati konkretnih izjav, o čem je bil govor na zaprti seji, in je povedal, da so se pogovarjali o stanju v moškem in ženskem rokometu. V še večji tajnosti je zatem potekal neformalni sestanek v lokalu ob sedežu RZS, ki se ga je udeležila ožja sestava predsedstva, ta pa običajno sprejema ključne odločitve, poroča Delo.

Moško reprezentanco konec meseca čakajo zaključne priprave na januarsko EP, v zadnjem obdobju pa je vse več govoric o morebitni zamenjavi in iskanju naslednika, saj je nezadovoljstva med igralci v reprezentanci veliko, je v svojih informativnih oddajah poročal tudi Radio Slovenija.

Mnenja deljena: obsodbe s strani stroke in igralcev

Neuradno se je izvedelo, da so bila na seji mnenja o Vujoviću deljena, vendar naj bi jih bilo precej več naklonjeni menjavi. Črnogorec, ki je Slovenijo leta 2016 popeljal na OI v Riu in leto kasneje osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Franciji, je imel v zadnjem času veliko težav z vodenjem reprezentance, ki je izpustila letošnje SP in ni delovala dobro niti v kvalifikacijah za EP, na katero se je sicer uvrstila, a ni pustila dobrega vtisa. Tako kot tudi ne na prijateljskih tekmah. Bilo je govora o pretiranem veseljačenju in igranju neprimernih družabnih iger, poroča Delo.

Zadnji izpad selektorja Vujovića na tekmi Zagreba proti Aleksu Vlahuje bil za mnoge kaplja čez rob, zvezdnik Dean Bombač, bivša reprezentanta Lukain Miha Žvižej, nekdanji Vujovićev pomočnik Uroš Šerbecter trenerji Aleš Pajovič, Zoran Jovičićin Bojan Čotarso javno dejali, da obsojajo takšen verbalni napad. Vujović je namreč vpil na Vlaha: "Umri. Umri že enkrat, da te ne vidim več."

Ob tem se že pojavljajo namigovanja, kdo bo novi selektor, poroča Delo. Favorit RZS naj bi bil Juan Carlos Pastor, trener Pick Szegeda, kjer igrajo štirje Slovenci, sledi Talant Dušebajeviz Kielc, prosta sta tudi Branko Tamšein Alfred Gislason(prej Kiel), lahko bi to postal tudi pomočnik Vujovića Uroš Zorman, dolgoletni kapetan in igralec z največjim številom reprezentančnih nastopov.