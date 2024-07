Slovenski rokometaši na generalki izgubili proti Francozom

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli. Dean Bombač, Miha Zarabec, Jure Dolenec in Borut Mačkovšek so dosegli po tri, Matej Gaber in Nejc Cehte po dva, Blaž Janc, Nik Henigman, Blaž Blagotinšek, Domen Novak, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen pa po en gol.