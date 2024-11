Slovenski rokometaši na krilih Makuca do nove zmage

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem kvalifikacijskem ciklusu za nastop na evropskem prvenstvu čez dobro leto v Skandinaviji osvojili vse štiri točke. Po četrtkovi zmagi v Velenju proti Litovcem za devet golov so z močno spremenjenim in pomlajenim kadrom danes tesno slavili še v estonski prestolnici. Prvo ime dvoboja je bil Domen Makuc, ki je dosegel kar 13 golov.

Poleg Makuca se je izkazal tudi vratar Urban Lesjak, ki je v izdihljajih tekme ubranil sedemmetrovko Hendriku Koksu za izenačenje na 29:29. "Ta teden je bil izjemno težak. Pred prvo tekmo proti Litvi smo opravili le tri skupne treninge, v Tallinn pa smo pripotovali s povsem novimi in mladimi igralci. V prvem polčasu smo zelo lahkomiselno zapravili prednost treh golov, v končnici dvoboja pa je odločil značaj mojih fantov. V zadnji minuti in pol so resda naredili nekaj neumnosti, a je obe točki zagotovil Lesjak. Mojim fantom čestitam za zmago," je po tekmi v Estoniji dejal Zorman, ki je po današnji tekmi ostal brez svojega najtesnejšega sodelavca Luke Žvižeja.