Slovenski rokometaši po drugi zaporedni zmagi nad Črno goro že uvrščeni na EP

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v tem tednu dvakrat premagali najmočnejše skupinske tekmece iz Črne gore. Po četrtkovi zmagi v Podgorici z 32:29 so jim rokometno mero vzeli še na današnjem obračunu na Obali.

Zorman je v primerjavi s prvim medsebojnim dvobojem v tem tednu v Podgorici na tribuni pustil Jureta Dolenca, ki bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice počival vsaj štiri tedne, ter Stefana Žabića in Tadeja Mazeja, priložnost za dokazovanje na Obali pa sta dobila nekdanja igralca Kopra Staš Jovičić-Slatinek in Grega Krečič ter Velenjčan Jernej Drobež.

V prvi polovici tekme sta obe izbrani vrsti več pozornosti namenili igri v napadu. V slovenski igri je bilo veliko vzponov in padcev, blestel pa je eden najboljših krilni igralcev na svetu Blaž Janc. Posavec v dresu Barcelone je v 16. minuti poskrbel za prvo otipljivo domače vodstvo na tekmi (12:9), do tega obdobja igre pa je prispeval šest zadetkov. Zorman je v prvem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil 14 od skupno 16 igralcev, na klopi sta ostala le Domen Makuc in Krečič, njegovi varovanci pa so največ vodili za tri gole (12:9, 15:12, 16:13, 18:15).

Slovenski rokometni prvokategorniki - od njih so v zimskem kvalifikacijskem ciklusu manjkali nekateri nosilci igre, kot so Dean Bombač, Borut Mačkovšek in Matej Gaber - so v drugem polčasu nekoliko dvignili tudi igro v obrambi in v 36. minuti prvič na tekmi povedli za štiri gole (20:16). V naslednjih dveh minutah so zaigrali zelo nezbrano v napadu, po seriji tehničnih napak pa so jim Črnogorci povsem zadihali za ovratnik (20:19).

Zormanovi varovanci so se nato le zbrali, slovenski rokometni voz pa sta potegnila Janc in Urban Lesjak. Prvi je v 42. minuti svoje soigralce po bliskovitem nasprotnem napadu znova popeljal do vodstva štirih golov (24:20), štiri minute kasneje pa je slovenska prednost po simultanki vratarja Lesjaka znašala osem golov (29:21).

Slovenski rokometaši v končnici niso zapravili lepe zaloge v golih, po zanesljivi predstavi so v zadnjih štirih dneh še drugič zaporedoma premagali Črnogorce in si zagotovili svoj 14. nastop na evropskem prvenstvu. V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi v koprski Bonifiki najbolj učinkovit Blaž Janc z desetimi goli, Domen Makuc je prispeval šest zadetkov.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024, skupina 7, 4. krog, izid:

Slovenija - Črna gora 37:30 (18.16)