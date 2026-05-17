Dan odločitve: Slovenija po nastop na svetovnem prvenstvu

Koper, 17. 05. 2026 15.33 pred eno minuto 1 min branja 0

STA
Črna gora - Slovenija

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29:28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki začela ob 17. uri.

Uroš Zorman
FOTO: RZS

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na prvem medsebojnem obračunu v Podgorici v prvi polovici tekme povsem zasenčili gostitelje in si priigrali že sedem golov prednosti. V drugem so močno padli, kljub slabi predstavi pa dosegli tesno zmago.

Slovenski rokometni prvokategorniki na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci napovedujejo veliko kakovostnejšo predstavo v vseh smereh igre. V primeru skupne zmage se bodo že dvanajstič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto gostili Kiel, Hannover, Magdeburg, Köln, Stuttgart in München.

Slovenija je doslej najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je tekmovanje v Španiji končala na četrtem mestu.

