Slovenski rokometaši po neverjetnem preobratu do zmage

Slovenski rokometaši so po uvodni tesni zmagi proti Črni gori (41:40) v drugem krogu po izjemnem preobratu in zaostanku z devetimi goli prišli do novega para točk in posledično tudi do napredovanja v glavni del. Na današnji tekmi v Unity Areni so se od Slovencev s šestimi goli izkazali Domen Makuc, Andraž Makuc in Domen Novak, pet sta jih dodala Blaž Janc in Kristjan Horžen, tudi Miljan Vujović pa je v drugem polčasu obranil šest strelov in pomagal ekipi do preobrata.

Na vrhu lestvice imajo Slovenci štiri točke, Ferci sledijo s tremi, Švicarji z eno, Črnogorci pa so še brez na dnu skupine D. Ti so na prvi današnji tekmi izgubili proti Fercem s kar 24:37. Uroš Zorman je tudi na drugi tekmi na tribuni pustil Tarika Mlivića in Lana Grbića, dvoboj pa je začela enaka zasedba kot proti Črni gori, toda tokrat s precej drugačnim potekom kot ob petkovem rekordu po številu golov na EP. Slovenija je namreč zelo slabo začela, učinkovitosti ni bilo, Švicarji pa so imeli celo priložnost takoj povesti s 4:0, a so tudi sami nekajkrat zgrešili iz čistih položajev. Prvič so za štiri povedli nekaj minut kasneje s 6:2 in izzvali Zormanovo minuto odmora.

Blaž Janc je bil v večjem delu tekme precej zadržan, a je v napeti končnici, ko je bilo to najbolj potrebno, kot pravi kapetan vodil slovenske rokometaše do izjemno pomembne zmage nad Švico (38:35). FOTO: RZS

Tudi ta ni prinesla zasuka, Švicarji so še naprej izkoriščali slovenske napake, tudi slabe strele, v napadu pa so igrali dovolj navdahnjeno, da so prebijali slovensko obrambo. Obenem so imeli še bolj razpoloženega vratarja Nikolo Portnerja, ki je ubranil nekaj slovenskih "zicerjev". Slovenci so bili blizu še pri 8:11, a so Švicarji hitro vzpostavili višjo prednost in jo ves čas držali nad pet golov. Imeli so tudi nekaj napadov za +8, a so do odmora v napadu zelo neučinkoviti Slovenci vsaj malce zmanjšali zaostanek (14:20).

Andraž Makuc je v tandemu z bratom Domnom rešetal mrežo švicarske izbrane vrste. FOTO: RZS

V drugem polčasu je Švica po medlem začetku prvič prišla do osmih golov prednosti (22:14) in kasneje še do +9. Slovenija je nato hitro izkoristila nenadejan padec v švicarski igri in zmanjšala zaostanek na šest golov, kaj več pa je sprva preprečil Portner. Po sporni odločitvi norveških sodnikov je moral po negodovanju Zorman z rdečim kartonom na tribuno, kar je za nekaj minut ustavilo nalet Slovencev. Ti so se po treh zaporednih obrambah Miljana Vujovića približali na vsega štiri gole razlike, kar je tudi v švicarsko vrsto vneslo nekaj nemira. Po sedemmetrovki Domna Novaka, ki je bil sicer iz igre zelo neučinkovit, je bilo na semaforju 26:29.

Krožni napadalec Kristjan Horžen se je izkazal z izjemno požrtvovalno igro na obeh straneh igrišča. FOTO: RZS

Švicarji so imeli v napadu vse več težav, z Jančevim golom čez celo igrišče je bil zaostanek le dva gola. Z globoko obrambo je Slovenija izzvala novo napako Švicarjev, v napadu pa še izključitev tekmecev in sedemmetrovko za gol priključka (30:31). Nov dramatičen zaključek se je napovedoval po izenačenju Domna Makuca na 32:32 in vodstvu Janca. Igralo se je gol za gol, obe ekipi sta našli učinkovitost v napadu, a so bili korak spredaj vselej Slovenci, v protinapadu za +2 pa so si privoščili začetniško napako. A to so si dve minuti pred koncem privoščili tudi Švicarji, Slovenci pa so vendarle prišli na +2 in dokončali neverjeten preobrat, še posebej po izključitvi Švicarjev zaradi napake sredine. Evropsko prvenstvo, skupina D. 2. krog, izida:

Slovenija - Švica 38:35 (14:20) Ferski otoki - Črna gora 37:24 (19:12)