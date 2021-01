Slovenski rokometaši po nov mejnik v Egipt

"V času priprav smo veliko dela opravili na krepitvi ekipnega duha, v času turnirja v t. i. mehurčku bo to izjemno pomembno. Imamo dobro reprezentanco, ki je sposobna igrati na zelo visoki ravni v obrambi, v napadu pa premoremo dovolj kreativnih igralcev za številne taktične različice. Če se bo vse 'poklopilo' in bo pripravljenost igralcev na najvišji ravni, potem lahko v Egiptu posežemo po zelo visokih mestih," je dejal vselej pragmatični švedski strokovnjak na slovenski klopi.

Slovenski prvokategorniki so že na lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, edinem velikem tekmovanju pred izbruhom pandemije novega koronavirusa, dokazali, da se v njihovih vrstah pretaka prava energija, rokometno fluidnost pa želijo dokazati tudi v deželi faraonov.

"A čaka nas še veliko dela, naša zadnja tekma z Nizozemsko v Celju je to le potrdila. Še vedno nismo ujeli prave forme. Srčno upam, da bomo našo pripravljenost dvignili na višjo raven, v nasprotnem primeru se nam v Egiptu ne bo izšlo," je v isti sapi dodal Vranješ.

Slovenija bo imela v deželi faraonov dobro zasedena mesta na vseh igralskih položajih, po tradiciji pa je najbolj izostrena na mestu srednjega zunanjega, kjer Vranješ lahko računa na pet kreativnih igralcev: Deana Bombača, Staša Skubeta, Domna Makuca, Roka Ovnička in Miho Zarabca. Med trenutno najbolj vročimi igralci na svetu na tem položaju je Zarabec.

"Na prejšnjih turnirjih smo imeli do določenih reprezentanc preveliko strahospoštovanje, a zdaj smo prepričani, da lahko vse premagamo. V Egiptu želimo doseči nov mejnik, premoremo kakovost, naša želja po uspehu je izjemno močna,"je dejal igralec Kiela, zmagovalca nedavnega zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu za sezono 2019/20.

Sloveniji gre na roko tudi spored tekmovanja, ki ji omogoča, da postopoma dviga svojo pripravljenost. V prvem delu tekmovanja jo najprej čakajo Južna Koreja (14. januar), Rusija (16. januar) in Belorusija (18. januar), ki v zadnjih letih nimajo pomembne vloge na mednarodni sceni, po skupinskem delu pa med 20. in 24. januarjem še najboljše tri iz skupine G, v kateri so Švedska, Egipt, Češka in Čile.