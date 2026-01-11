Slovenski rokometaši po zmagi nad Avstrijci tretji v Parizu

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na svoji zadnji tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo med 15. januarjem in 1. februarjem na Norveškem, Švedskem in Danskem v francoski prestolnici ugnali severne sosede.
Slovenija je na petkovi polfinalni tekmi v Parizu izgubila proti Islandiji s 26:32 (13:21), medtem ko je bila Francija boljša od Avstrije s 34:29 (18:16).
Slovenija bo prvi del celinskega tekmovanja igrala v Oslu, kjer se bo med 16. in 20. januarjem pomerila s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki. Najboljši dve izbrani vrsti bosta napredovali v glavni del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju.
Slovenija bo na bližnjem velikem tekmovanju nastopila v zdesetkani zasedbi, zavoljo poškodb ali preutrujenosti so svoj nastop odpovedali Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Matic Grošlj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Izbrani vrsti se je v zadnjem hipu pridružil Borut Mačkovšek, ki je sprva nameraval izpustiti letošnje največje reprezentančno tekmovanje.
