Slovenski rokometaši po zmagi nad Avstrijci tretji v Parizu

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na svoji zadnji tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo med 15. januarjem in 1. februarjem na Norveškem, Švedskem in Danskem v francoski prestolnici ugnali severne sosede.

Slovenija je na petkovi polfinalni tekmi v Parizu izgubila proti Islandiji s 26:32 (13:21), medtem ko je bila Francija boljša od Avstrije s 34:29 (18:16).