Slovenski rokometaši po zmagi nad Avstrijci tretji v Parizu

Pariz, 11. 01. 2026 16.27 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Uroš Zorman

Slovenska moška rokometna reprezentanca je po zmagi nad Avstrijo s 36:31 (20:15) osvojila tretje mesto na mednarodnem turnirju v Parizu.

Aleks Vlah bo manjkal na EP zaradi poškodbe.
Aleks Vlah bo manjkal na EP zaradi poškodbe.
FOTO: Damjan Žibert

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na svoji zadnji tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo med 15. januarjem in 1. februarjem na Norveškem, Švedskem in Danskem v francoski prestolnici ugnali severne sosede.

Slovenija je na petkovi polfinalni tekmi v Parizu izgubila proti Islandiji s 26:32 (13:21), medtem ko je bila Francija boljša od Avstrije s 34:29 (18:16).

Preberi še Rokometašice Krima remizirale proti norveški Soli

Slovenija bo prvi del celinskega tekmovanja igrala v Oslu, kjer se bo med 16. in 20. januarjem pomerila s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki. Najboljši dve izbrani vrsti bosta napredovali v glavni del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju.

Slovenija bo na bližnjem velikem tekmovanju nastopila v zdesetkani zasedbi, zavoljo poškodb ali preutrujenosti so svoj nastop odpovedali Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Matic Grošlj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus. Izbrani vrsti se je v zadnjem hipu pridružil Borut Mačkovšek, ki je sprva nameraval izpustiti letošnje največje reprezentančno tekmovanje.

rokomet slovenija avstrija

Rokometašice Krima remizirale proti norveški Soli

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Drago 123
11. 01. 2026 17.16
Dobro da smo zmagali dolgo se že nakazuje remont reset reprezentance ker mladi osvajajo medalije in je čas da se dokažejo včlanski reprezentanci
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
