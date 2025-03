Slovenski rokometaši po zmagi v Kopru potrdili vozovnico za EP 2026

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem kvalifikacijskem oknu lani premagali Estonijo in Litvo, v tem tednu pa so bili dvakrat boljši od Severne Makedonije. V sredo so v Skopju zmagali z 32:26, na današnji drugi medsebojni tekmi pa so na Obali zanesljivo slavili z 38:27.

V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj razpoložena Aleks Vlah z devetimi in Tarik Mlivić s sedmimi goli.

"V javnosti je bilo nekaj dvomov pred tekmama s Severno Makedonijo, predvsem zaradi ogromnega števila poškodovanih igralcev na naši strani. Od prvega dne, ko smo se dobili, sem kot kapetan verjel v svoje soigralce in v dve zmagi. Vsi fantje igrajo pomembno vlogo v svojih klubih, vsi so to potrdili na obeh tekmah ta teden. Zelo sem vesel, predvsem za zmago v Skopju, kjer je bilo zelo težko igrati po le enem skupnem treningu," pa je misli strnil kapetan Blaž Janc.