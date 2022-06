Bobinac: To je novo priznanje slovenskemu rokometu

"Izredno sem vesel, počaščen in ponosen, da smo skupaj z našo ekipo prepričali odločevalce na Mednarodni rokometni zvezi, vključno z njenim predsednikom, da Sloveniji nameni povabilo na bližajoče se svetovno prvenstvo. To je novo veliko priznanje slovenskemu rokometu," je za Rokometno zvezo Slovenije povedal njen predsednik Franjo Bobinac . Slovenska vrsta bo desetič nastopila na SP, dvakrat se je prebila do polfinala – leta 2013 v Španiji je bila četrta, leta 2017 pa tretja.

"Svojim fantom nimam česa očitati. Na igrišču so dali svoj zadnji atom moči, borili so se kot levi v obrambi," je takrat po "koncu" sanj o svetovnem prvenstvu slovenske rokometne izbrane vrste hitel pojasnjevati selektor Uroš Zorman. Slovenija je bila ena izmed petih evropskih reprezentanc, ki je imela pravico, da se poteguje za prejem posebnega vabila in tako zapolni enega izmed dveh preostalih mest. Poleg nje so bile na seznamu še Nizozemska, Češka, Slovaška in Avstrija. Poleg Slovenije je sedaj tja uvrščena tudi Nizozemska. Slovenci bodo tekmece dobili na žrebu v Katovicah 2. julija, prvenstvo pa bo med 12. in 29. januarjem prihodnje leto.

S sedeža IHF: Slovenija veliko vlaga v rokomet!

"Obe prejemnici vabil, slovenska in nizozemska rokometna zveza vlagata v prihodnost rokometa, s čimer mu zagotavljata prepoznavnost in s tem rast tega športa v svojih državah. V Sloveniji trenutno poteka svetovno prvenstvo za rokometašice do 20 let, leta 2025 pa bo gostila še svetovno prvenstvo za rokometaše do 19 let. Isto leto bo Nizozemska sogostiteljica svetovnega prvenstva za ženske," so svojo odločitev utemeljili pri IHF-u in obenem razkrili, da so v zadnjih mesecih številne nacionalne rokometne zveze izrazile interes po nastopu na svetovnem prvenstvu. Izbor Slovenije tako za slovenski rokomet resnično pomeni veliko priznanje.