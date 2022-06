Slovenski rokometaši potujejo na svetovno prvenstvo

"Svojim fantom nimam česa očitati. Na igrišču so dali svoj zadnji atom moči, borili so se kot levi v obrambi," je takrat po koncu sanj o svetovnem prvenstvu slovenske rokometne izbrane vrste hitel pojasnjevati selektor Uroš Zorman. Slovenija je bila ena izmed petih evropskih reprezentanc, ki je imela pravico, da se poteguje za prejem posebnega vabila in tako zapolni enega izmed dveh preostalih mest. Poleg nje so bile na seznamu še Nizozemska, Češka, Slovaška in Avstrija. Poleg Slovenije je sedaj tja uvrščena tudi Nizozemska. Slovenci bodo tekmece dobili na žrebu v Katovicah 2. julija, prvenstvo pa bo med 12. in 29. januarjem prihodnje leto.