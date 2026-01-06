Slovenski rokometaši premagali Kuvajt, skrbi poškodba Vlaha

Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene.
Prav tako prenovljena oziroma bolje rečeno okrnjena slovenska reprezentanca je pričakovano prevzela pobudo proti reprezentanci, ki se pripravlja na domače azijsko prvenstvo.
Varovanci islandskega stratega Arona Kristianssona so v prvih minutah delovali precej nebogljeno. Slovenci so dobro izkoriščali napake gostov in po drugem golu Tilena Kodrina povedli s 5:1.
Ob nekaj domačih napakah so v nadaljevanju gosti ostajali relativno blizu, prva minuta odmora Uroša Zormana pa ni posebej spremenila razmerij moči na parketu. Razlika se je še naprej gibala med tremi in petimi goli, prvič pa je na šest narasla v 23. minuti, ko je bil natančen Aleks Vlah.
Prav zdravstveno stanje slednjega Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice.
Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc.
Po nekaj napakah v napadu Zorman ni bil zadovoljen s svojimi varovanci, zato je vzel še tretjo minuto odmora. Po njej so domači zaigrali malce bolje in znova izkoriščali tudi vse manj razpoloženo kuvajtsko izbrano vrsto. Prednost je po golu Andraža Makuca v 46. minuti prvič znašala +10 (26:16).
Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.
Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet.
Zormanove varovance ta teden čaka še pripravljalni turnir v Parizu. V petek se bodo v polfinalu pomerili proti Islandiji (18.30), nato pa v nedeljo sledi še dvoboj za tretje oziroma prvo mesto proti bodisi Franciji bodisi Avstriji.
Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.
