Slovenski rokometaši premagali Kuvajt, skrbi poškodba Vlaha

Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene.

Prav tako prenovljena oziroma bolje rečeno okrnjena slovenska reprezentanca je pričakovano prevzela pobudo proti reprezentanci, ki se pripravlja na domače azijsko prvenstvo.

Varovanci islandskega stratega Arona Kristianssona so v prvih minutah delovali precej nebogljeno. Slovenci so dobro izkoriščali napake gostov in po drugem golu Tilena Kodrina povedli s 5:1.

Ob nekaj domačih napakah so v nadaljevanju gosti ostajali relativno blizu, prva minuta odmora Uroša Zormana pa ni posebej spremenila razmerij moči na parketu. Razlika se je še naprej gibala med tremi in petimi goli, prvič pa je na šest narasla v 23. minuti, ko je bil natančen Aleks Vlah.

Prav zdravstveno stanje slednjega Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice.