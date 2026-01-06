Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski rokometaši premagali Kuvajt, skrbi poškodba Vlaha

Trebnje, 06. 01. 2026 20.24 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Aleks Vlah

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred nastopom na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja, zmagala proti Kuvajtu s 36:23. Sredi prvega polčasa je izbrana vrsta ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico.

Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene.

Prav tako prenovljena oziroma bolje rečeno okrnjena slovenska reprezentanca je pričakovano prevzela pobudo proti reprezentanci, ki se pripravlja na domače azijsko prvenstvo.

Varovanci islandskega stratega Arona Kristianssona so v prvih minutah delovali precej nebogljeno. Slovenci so dobro izkoriščali napake gostov in po drugem golu Tilena Kodrina povedli s 5:1.

Ob nekaj domačih napakah so v nadaljevanju gosti ostajali relativno blizu, prva minuta odmora Uroša Zormana pa ni posebej spremenila razmerij moči na parketu. Razlika se je še naprej gibala med tremi in petimi goli, prvič pa je na šest narasla v 23. minuti, ko je bil natančen Aleks Vlah.

Prav zdravstveno stanje slednjega Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc.

Po nekaj napakah v napadu Zorman ni bil zadovoljen s svojimi varovanci, zato je vzel še tretjo minuto odmora. Po njej so domači zaigrali malce bolje in znova izkoriščali tudi vse manj razpoloženo kuvajtsko izbrano vrsto. Prednost je po golu Andraža Makuca v 46. minuti prvič znašala +10 (26:16).

Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.

Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet.

Zormanove varovance ta teden čaka še pripravljalni turnir v Parizu. V petek se bodo v polfinalu pomerili proti Islandiji (18.30), nato pa v nedeljo sledi še dvoboj za tretje oziroma prvo mesto proti bodisi Franciji bodisi Avstriji.

Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet slovenija kuvajt vlah

Kozamernik v elitni deseterici najboljših odbojkarjev na svetu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Nemške marke na podstrešju: skrivate dragoceno bogastvo?
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428