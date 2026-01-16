Naslovnica
Drugi športi

Slovenija slavila na napeti uvodni tekmi evropskega prvenstva

Oslo, 16. 01. 2026 19.33

Avtor:
L.M. STA
Blaž Janc

Slovenski rokometaši so prišli do izredno pomembne zmage na uvodni tekmi letošnjega evropskega prvenstva. Slovenska izbrana vrsta je v okrnjeni zasedbi premagala Črno Goro z izidom 41:40. Obe ekipi sta bili slabi v obrambi, kar je tudi privedlo do visokega rezultata. Slovenci so si tako odprli vrata do preboja v izločilne boje. Naslednja ovira bo reprezentanca Švice.

Precej okrnjena slovenska zasedba je imela v prvem polčasu precej težav v obrambi, manjkal je prispevek vratarjev, v drugem delu pa prav veliko drugače ni bilo, le da so Slovenci ob koncu ujeli tekmece in izvlekli zmago. Najboljša strelca sta bil na koncu Domen Makuc in Domen Novak s po devetimi goli, Blaž Janc jih je dodal osem, medtem ko je pri Črnogorcih 11 golov dosegel Branko Vujović.

Izbrana vrsta, ki jo ne tribunah Unity Arene spremljalo okoli 70 rojakov, je v napadu delovala povezano, predvsem naveza Janc, ki je dosegel tri od prvih petih golov, in Makuc. Po novi uspešno izvedeni sedemmetrovki Domna Novaka pa je bilo na semaforju prvič +3 (7:4).

Sledilo je nekaj slabših slovenskih minut, ko v napadu prave ideje, z izjemo igre ena na ena razpoloženega kapetana Janca, ni bilo, Črnogorci pa so pri 10:10 izenačili.

V napadu sta ob odsotnosti kombinatorne igre predvsem Janc in Makuc še naprej prebijala črnogorsko obrambo, dva zaporedna gola slednjega pa sta tehtnico znova malce prevesila na slovensko stran (14:12).



Črnogorcem se je takrat v napadu malce ustavilo, a v popolnosti tega varovanci Uroša Zormana niso izkoristili, so pa vztrajali pri prednosti dveh, treh zadetkov. Ko je steklo tekmecem na drugi strani je hitro sledilo izenačenje, a so po zmedi na klopi Črnogorcev Slovenci vendarle prišli do vodstva po polčasu.

V peti minuti drugega dela so Črnogorci izkoristili medle zaključke Slovencev ter nekaj napak in po slovenskem vodstvu za dva gola (21:19) prvič na tekmi povedli (21:22) in tudi v nadaljevanju v obrambi delovali bolje kot Slovenci. V napadu so Zormanovi varovanci držali stik s Črnogorci, a so ti po zaslugi nerešljive uganke Branka Vujovića vztrajali v vodstvu tudi pred zadnjimi 13 minutami dvoboja (30:32).



Slovenci so se v napadu na vse kriplje trudili držati korak, a je bilo predvsem v obrambi preveč lukenj, prispevek vratarjev pa bolj kot ne minimalen. Vseeno je po golu Tilna Kodrina Slovenija po dolgem času povedla (35:34). V napeti končnici so eno redkih obramb Jožeta Baznika Slovenci le izkoristili za +2 (39:37), a si nato na drugi strani privoščili izključitev in sedemmetrovko, ki jo je, kot vse prej, izkoristil Miloš Vujović.

Toda tudi Slovenci so bili s sedmih metrov zanesljivi. Za 40. gol je zadel Domen Makuc, a v Oslu mirne končnice vseeno ni bilo. V zadnji minuti je napad Slovencev prekinil Zorman z minuto odmora, po njej pa je živčnost vendarle po dvignjeni roki z zadnjo podajo razblinil Borut Mačkovšek.

Borut Mačkovšek
Borut Mačkovšek
FOTO: Profimedia

Slovenija bo naslednjo tekmo v Oslu odigrala v nedeljo ob 20.30 proti Švici, za konec prvega dela pa jo v torek čaka še spopad s Ferskimi otoki (20.30). Drevi bo v norveški prestolnici za konec prvega kroga v skupini D še obračun Fercev in Švicarjev (20.30).

rokomet slovenija črna gora

Slovenski vaterpolisti premagali Slovake za prvo zmago na EP

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odlekiran
16. 01. 2026 20.08
Ko sem zagledal unga zelenega majmuna, sem ugasnil TV in šel na zrak. Ogaben je.
Odgovori
+1
1 0
ivan res grozni
16. 01. 2026 20.01
Nadigrala pri golu razlike in 40 sprejetimi goli???
Odgovori
+5
5 0
HardKore
16. 01. 2026 20.00
Nadigrala? 😂😂 ker izraz za gol prednosti haha
Odgovori
+6
6 0
Mambo
16. 01. 2026 19.59
No. bodo vsaj hitro doma. Ob takšni igri, nimamo šans za karkoli.
Odgovori
+5
5 0
Anion6anion
16. 01. 2026 19.58
Srečno naključje. Obramba pa povsem v razsulu
Odgovori
+5
5 0
Drago 123
16. 01. 2026 19.58
Slaba igra gol za gol črnogorcem smo preveč pustili treba bo vse popravit premaglivi so ferci in švicarji ampak bo treba grizti parket in pustiti srce na igrišču
Odgovori
+3
3 0
Dvigalo
16. 01. 2026 19.55
Bravo naši!!!
Odgovori
+1
1 0
Vcashzlehtvcashposten
16. 01. 2026 19.51
Dobra tekma zanimiva. Naši pokazal voljo in borbenost celotno tekmo slabši in v zaostanku pa na koncu stisnili zmago.
Odgovori
+2
3 1
Maxx365
16. 01. 2026 20.13
Kako celo tekmo slabši in v zaostanku, če pa so črnogorci prvič na tekmi povedli šele v peti minuti drugega polčasa?
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
16. 01. 2026 19.50
Od dveh slabih je zmagal tisti ki je bil malo manj slab
Odgovori
+7
7 0
dinozaver79
16. 01. 2026 19.44
Res smo slabi
Odgovori
+6
6 0
bobiv
16. 01. 2026 19.27
Zorman, Črnogorci na šolajo, ti pa ne vzameš tajm avta! Tekme pa res ne znaš vodit!
Odgovori
+0
2 2
Kriss-slo
16. 01. 2026 19.06
swvwda vam racunalnicarjem je seveda normalno da imamo na tribunah makbolj smesme nabijace v evropi...mene sam zanima kje se te vaski posebnezi skrivajo...ker to se tezko vidi tudi zunaj...boben je vecji od unga lojzeta...potem meter 50 visoki janez v temu zeleni opravi, franci s trigi kapo..da ne govorimo kako smesni so vsi v glavo...cela skupina teh ruralnih fembiysov nima mozatosti za enega crnogorca..tudi v visino jih sestabis glih za 2 iz crnegore...IN TE HODIJO PO SVeTU IN NAM DELAJO SRAMOTO...ni cudno da se nam ceu balkan smeji...zarad takih ,ko ni bilo 100 x bolje da so ostali doma...
Odgovori
-5
3 8
Maxx365
16. 01. 2026 20.14
Tudi ti si smešen, pa kaj hočemo.
Odgovori
0 0
Tomvojo
16. 01. 2026 18.29
Črnogorec v golu Slovenije brani proti Črnogorcem, Zorman daj zberi se malo in ne delaj bedarij.
Odgovori
+5
6 1
Kriss-slo
16. 01. 2026 19.01
lol zdej je zorman kriv ce mamo nekvalitetne vratarje...noro
Odgovori
-7
1 8
dinozaver79
16. 01. 2026 19.15
Zorman je kriv da ni poklical Lesjaka
Odgovori
+5
6 1
Kriss-slo
16. 01. 2026 19.27
pa ti si smesem kot so smesni uni na tribuni...ker lesjak pa brani v barceloni..noro..spet bostebkribil zormana a noljsega trenerja v slo ni
Odgovori
-6
1 7
dinozaver79
16. 01. 2026 19.35
No ja, Tamse je precej boljsi od njega
Odgovori
+2
3 1
dinozaver79
16. 01. 2026 18.06
Sramota da streha pusca
Odgovori
+5
5 0
Kriss-slo
16. 01. 2026 19.08
sramota so vaski posebnezi na tribuni
Odgovori
-1
4 5
RUBEŽ
16. 01. 2026 16.47
Upam v dobro, da se motim v dobro fantov. Ampak mislim, da z Zormanom ne bo nič dobrega. Žal.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
