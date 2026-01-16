Slovenija slavila na napeti uvodni tekmi evropskega prvenstva

Precej okrnjena slovenska zasedba je imela v prvem polčasu precej težav v obrambi, manjkal je prispevek vratarjev, v drugem delu pa prav veliko drugače ni bilo, le da so Slovenci ob koncu ujeli tekmece in izvlekli zmago. Najboljša strelca sta bil na koncu Domen Makuc in Domen Novak s po devetimi goli, Blaž Janc jih je dodal osem, medtem ko je pri Črnogorcih 11 golov dosegel Branko Vujović.

Izbrana vrsta, ki jo ne tribunah Unity Arene spremljalo okoli 70 rojakov, je v napadu delovala povezano, predvsem naveza Janc, ki je dosegel tri od prvih petih golov, in Makuc. Po novi uspešno izvedeni sedemmetrovki Domna Novaka pa je bilo na semaforju prvič +3 (7:4).

Sledilo je nekaj slabših slovenskih minut, ko v napadu prave ideje, z izjemo igre ena na ena razpoloženega kapetana Janca, ni bilo, Črnogorci pa so pri 10:10 izenačili.

V napadu sta ob odsotnosti kombinatorne igre predvsem Janc in Makuc še naprej prebijala črnogorsko obrambo, dva zaporedna gola slednjega pa sta tehtnico znova malce prevesila na slovensko stran (14:12).