Slovenija slavila na napeti uvodni tekmi evropskega prvenstva

Precej okrnjena slovenska zasedba je imela v prvem polčasu precej težav v obrambi, manjkal je prispevek vratarjev, v drugem delu pa prav veliko drugače ni bilo, le da so Slovenci ob koncu ujeli tekmece in izvlekli zmago. Najboljša strelca sta bil na koncu Domen Makuc in Domen Novak s po devetimi goli, Blaž Janc jih je dodal osem, medtem ko je pri Črnogorcih 11 golov dosegel Branko Vujović.
Izbrana vrsta, ki jo ne tribunah Unity Arene spremljalo okoli 70 rojakov, je v napadu delovala povezano, predvsem naveza Janc, ki je dosegel tri od prvih petih golov, in Makuc. Po novi uspešno izvedeni sedemmetrovki Domna Novaka pa je bilo na semaforju prvič +3 (7:4).
Sledilo je nekaj slabših slovenskih minut, ko v napadu prave ideje, z izjemo igre ena na ena razpoloženega kapetana Janca, ni bilo, Črnogorci pa so pri 10:10 izenačili.
V napadu sta ob odsotnosti kombinatorne igre predvsem Janc in Makuc še naprej prebijala črnogorsko obrambo, dva zaporedna gola slednjega pa sta tehtnico znova malce prevesila na slovensko stran (14:12).
Črnogorcem se je takrat v napadu malce ustavilo, a v popolnosti tega varovanci Uroša Zormana niso izkoristili, so pa vztrajali pri prednosti dveh, treh zadetkov. Ko je steklo tekmecem na drugi strani je hitro sledilo izenačenje, a so po zmedi na klopi Črnogorcev Slovenci vendarle prišli do vodstva po polčasu.
V peti minuti drugega dela so Črnogorci izkoristili medle zaključke Slovencev ter nekaj napak in po slovenskem vodstvu za dva gola (21:19) prvič na tekmi povedli (21:22) in tudi v nadaljevanju v obrambi delovali bolje kot Slovenci. V napadu so Zormanovi varovanci držali stik s Črnogorci, a so ti po zaslugi nerešljive uganke Branka Vujovića vztrajali v vodstvu tudi pred zadnjimi 13 minutami dvoboja (30:32).
Slovenci so se v napadu na vse kriplje trudili držati korak, a je bilo predvsem v obrambi preveč lukenj, prispevek vratarjev pa bolj kot ne minimalen. Vseeno je po golu Tilna Kodrina Slovenija po dolgem času povedla (35:34). V napeti končnici so eno redkih obramb Jožeta Baznika Slovenci le izkoristili za +2 (39:37), a si nato na drugi strani privoščili izključitev in sedemmetrovko, ki jo je, kot vse prej, izkoristil Miloš Vujović.
Toda tudi Slovenci so bili s sedmih metrov zanesljivi. Za 40. gol je zadel Domen Makuc, a v Oslu mirne končnice vseeno ni bilo. V zadnji minuti je napad Slovencev prekinil Zorman z minuto odmora, po njej pa je živčnost vendarle po dvignjeni roki z zadnjo podajo razblinil Borut Mačkovšek.
Slovenija bo naslednjo tekmo v Oslu odigrala v nedeljo ob 20.30 proti Švici, za konec prvega dela pa jo v torek čaka še spopad s Ferskimi otoki (20.30). Drevi bo v norveški prestolnici za konec prvega kroga v skupini D še obračun Fercev in Švicarjev (20.30).
