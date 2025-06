Slovenski rokometaši s prvega mesta v četrtfinale

Slovenski rokometni reprezentanci do 21 let je uspel izjemen dosežek, potem ko se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva, ki poteka na Poljskem. Na zadnji tekmi pred končnico je s 37:31 ugnala Madžarsko in tako še naprej ostaja neporažena.

Izbrana vrsta, ki jo vodi novi trener Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar, se je na letošnje tekmovanje odpravila s skromnimi cilji. Po 15. mestu na lanskoletnem domačem evropskem prvenstvu je tiho in srčno upala na preboj v drugi del tekmovanja, v zgodnjo polovico med 32 sodelujočimi reprezentancami. Po odličnih predstavah pa bo v četrtek nastopila med najboljšo osmerico. Mladi Slovenci so sredi prejšnjega tedna mundial v Plocku začeli proti Norvežanom. Slovenije je proti prvim favoritom skupine prvega dela zaostajala že za osem golov, a je s silno borbenostjo in srčnostjo nadoknadila zaostanek in obračun sklenila z neodločenim izidom (33:33).

Izjemen povratek jim je dal dodatnega zagona, s katerim so nato v petek nadigrali gostitelje Poljake (31:21), ki so se ob bok Slovenije postavili z izborom skupine v delno delegiranem žrebu. V soboto so za napredovanje med 16 najboljših ekip suvereno odpravili še Urugvaj (37:19). Začetek tega tedna je prinesel boja za četrtfinale. Velik korak proti končnici so slovenski rokometaši napravili s ponedeljkovo zmago na izjemno izenačeni tekmi proti Avstriji. Odločitev je bila negotova vse do konca, severni sosedje so imeli v zadnjih sekundah na voljo strel za izenačenje, a sta novi točki pristali v slovenskih rokah (28:27).

Veselje ob preboju v četrtfinale med svetovno elito se je v slovenskem taboru lahko začelo že pred zadnjo tekmo z Madžarsko. Na prvem torkovem obračunu sta se namreč Norveška in Avstrija razšli z neodločenim izidom (27:27), s čimer je slednja izgubila možnosti za napredovanje, tega pa so si priborili Skandinavci in Slovenci.

A tudi proti Madžarom mladi Slovenci niso bili brez motiva. Za osvojitev prvega mesta v skupini I so potrebovali zmago in jo brez težav tudi dosegli, saj zmaga ni bila vprašljiva niti za trenutek. Prvo občutnejšo prednost je Sloveniji prinesel kapetan Lun Ključanin, ki je ob koncu pete minute pol nasprotni napad zaključil za 4:2, minuto kasneje pa je Aljuš Anžič izkoristil sedemmetrovko za 5:2. V 19. minuti je Slovenija z zadetkom Anžiča prvič ušla na +6 (15:9), kljub nekaj zgrešenim neoviranim strelom pa se prednost v preostanku tekme nikoli ni zmanjšala na manj kot pet golov.

