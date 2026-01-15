Naslovnica
Slovenski rokometaši samozavestni pred začetkom EP

Oslo, 15. 01. 2026 18.30 pred 42 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ž.Ž.
Slovenski rokometaši med prijateljskim obračunom z Islandijo

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v petek začela boje na 17. evropskem prvenstvu. Za uvod jih ob 18. uri v Unity Areni v Oslu čaka reprezentanca Črne gore, na katero so varovanci selektorja Uroša Zormana dobro pripravljeni.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Izbranci selektorja Uroša Zormana so v Skandinavijo prispeli v sredo popoldne. Za razliko od nekaj ostalih reprezentanc, ki so na poti imele težave zaradi neugodnih vremenskih razmer, je njihovo potovanje minilo mirno in brez večjih zamud, je zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

"Pot na Norveško ni bila zahtevna, saj ni bilo pretiranega čakanja in gneče. Po prihodu smo opravili regeneracijski trening v fitnesu. Mislim, da smo dobro pripravljeni na prihajajoče preizkuse," je iz Osla sporočil organizator igre Domen Tajnik.

Slovenske rokometaše uvodoma čakajo nastopi v skupini D. V prvem krogu se bodo v petek ob 18. uri pomerili s Črnogorci, z dnevom premora pa sledita še obračuna s Švicarji (20.30) in Ferskimi otoki (20.30).

Slovenski rokometaši med prijateljskim obračunom z Islandijo
Slovenski rokometaši med prijateljskim obračunom z Islandijo
FOTO: RZS

"Vsaka prva tekma je sprva najbolj pomembna, obenem najbolj nevarna, da se ujameš v kakšno past, in najbolj dragocena," pred prvo tekmo opozarja selektor Zorman.

"Črna gora je močna, čvrsta reprezentanca z izrednimi strelci z razdalje. Na začetku tekmovanj imajo Črnogorci vedno močan naboj, z veliko vložene energije. Za uspeh se bo treba izredno potruditi in se jim zoperstaviti z enako mero. Želja je jasna - zmaga, ki bi bila lepa popotnica za nadaljevanje EP," dodaja Zorman.

Slovenski selektor bo na prvenstvu računal na vratarja Miljana Vujovića in Jožeta Baznika, potem ko je zaradi poškodbe doma ostal sicer prvi čuvaj mreže Klemen Ferlin.

"Želimo si zmage, ob tem pa tudi lepe predstave in da popravimo stvari iz pripravljalnih tekem, ko smo nihali v igri," je za predstavnike medijev na Norveškem dejal Baznik.

Vratar francoskega Aixa si želi po toplo-hladnih predstavah v pripravljalnem obdobju dobro igro vseh 60 minut, za začetek proti Črni gori, s katero se je Slovenija nazadnje merila pred tremi leti na SP. Na Poljskem je bila tedaj boljša z 31:23.

V kadru je bilo takrat "le" šest reprezentantov, ki za nastop kandidirajo tudi tokrat. Eden teh je tudi Baznik. "To je bila zahtevna tekma, na obeh strani igrišča. Nič drugega ne pričakujemo niti tukaj v Oslu," je spomine strnil slovenski vratar.

Slovenija je na Norveško prispela z 18 igralci, kar osem jih igra v slovenski prvoligaški konkurenci. Za šesterico bo to prvo veliko tekmovanje.

Slovenski rokometaši med prijateljskim obračunom z Islandijo
Slovenski rokometaši med prijateljskim obračunom z Islandijo
FOTO: RZS

"Pretirane treme ni. Komaj čakam, da se evropsko prvenstvo začne. Prva tekma bo zahtevna, na njih se navadno dogajajo največja presenečenja," je dejal eden od debitantov Tajnik, ki bo skušal morebitno presenečenje s soigralci preprečiti.

Poleg njega bodo prvič slast velikega rokometnega odra okusili še Tim Cokan, Lan Grbić, Timotej Grmšek, Andraž Makuc in Tarik Mlivić.

Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinesli prvi mesti v skupini D. Finalni del bo med 30. januarjem in 1. februarjem gostil Herning na Danskem.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
15. 01. 2026 19.20
Morda jim bo lažje, ker od njih ne bo velikih pričakovanj zaradi prevelike abstinence.
Odgovori
0 0
bibaleze
