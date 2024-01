Slovenski rokometaši težje od pričakovanj ugnali Ferske otoke

Večji del večera tesen obračun v Mercedes-Benz Areni, ki so jo zasedli predvsem ferski navijači ob debiju njihove reprezentance na velikih tekmovanjih, so Slovenci odločili v drugem polčasu, ko so prevladale izkušnje z velikih tekmovanj ter daljša klop.

Slovenci so dvoboj začeli malce medlo, v krču, čeprav so po golu Boruta Mačkovška povedli. Na novo vodstvo so čakali do 13. minute (6:5), ko je bil natančen kapetan Jure Dolenec. Vmes so Ferci povedli za dva gol, nato pa malce popustili po nenehni napadalni igri ena na ena.

Po tretjem golu Mačkovška je bilo na semaforju 8:6, +3 pa je preprečil ferski vratar Pauli Jacobsen. Na krilih svojih številnih in glasnih navijačev, v dvorani se jih je zbralo več kot 4000, so v 26. minuti povedli po golu Hakuna av Teiguma, povišanje te prednosti pa je z obrambo preprečil Klemen Ferlin.