Slovenija v nekaj minutah povsem preobrnila potek tekme (30:31)*

Že sam vstop v tekmo slovenske rokometne izbrane vrste proti reprezentanci Švice, ki je na uvodnem obračunu letošnjega evropskega prvenstva v Oslu v predtekmovalni skupini D remizirala z zasedbo Ferskih otokov (28:28) ni napovedoval nič dobrega.

Brezvoljna igra v obrambi, ki je skozi ves prvi polčas pokala po šivih, in sterilen napad s predvidljivimi "rešitvami" sta bila voda na mlin Švicarjev, ki so predvsem prek Lukasa Laubeja in Manuela Zehnderja pridno polnili slovensko mrežo.

Evropsko prvenstvo, skupina D. 2. krog, izid:

Slovenija - Švica -:- (14:20)