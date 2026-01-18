Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi
Zgodba se razvija

Slovenija v nekaj minutah povsem preobrnila potek tekme (30:31)*

Oslo, 18. 01. 2026 20.24 pred 4 minutami 1 min branja 38

Avtor:
A.V.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Švica

Pred slovenskimi rokometaši je druga tekma skupinskega dela na letošnjem evropskem prvenstvu, ki ga gostijo tri skandinavske države - Švedska, Norveška in Danska. Varovanci selektorja Uroša Zormana se v Oslu pravkar merijo z izbrano vrsto Švice, ki je na uvodni tekmi remizirala proti Ferskim otokom. Slovenci pa so slavili proti Črni gori. Po katastrofalni igri v prvem polčasu Slovenci zaostajajo za šest zadetkov (14:20).

Že sam vstop v tekmo slovenske rokometne izbrane vrste proti reprezentanci Švice, ki je na uvodnem obračunu letošnjega evropskega prvenstva v Oslu v predtekmovalni skupini D remizirala z zasedbo Ferskih otokov (28:28) ni napovedoval nič dobrega.

Brezvoljna igra v obrambi, ki je skozi ves prvi polčas pokala po šivih, in sterilen napad s predvidljivimi "rešitvami" sta bila voda na mlin Švicarjev, ki so predvsem prek Lukasa Laubeja in Manuela Zehnderja pridno polnili slovensko mrežo. 

Evropsko prvenstvo, skupina D. 2. krog, izid:
Slovenija - Švica -:- (14:20)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca švica skupinski del

Vaterpolisti gol prekratki proti Maltežanom

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mambo
18. 01. 2026 21.57
In za nameček imaš še Kovšco za komentatorja. Zmeden. kakor vedno.
Odgovori
0 0
boslo
18. 01. 2026 21.54
Samo Zormana je bilo potrebno odstraniti s klopi
Odgovori
+1
1 0
vitaminkripl
18. 01. 2026 21.58
👍
Odgovori
+1
1 0
Tomvojo
18. 01. 2026 21.49
Igrajo brez krilnih igralcev!
Odgovori
0 0
Presrani
18. 01. 2026 21.46
Zdaj bo moral Ljubej ukrepati.
Odgovori
0 0
Kriss-slo
18. 01. 2026 21.42
cez 4,5 let nam bodo ostal samo se zenski skokk in plezanje..doncic ,pogacar bodo ze v pokoju takrat..nas sport bo padel ma trda realna tla..to kar je blo zadnjih 10 15 let je blo nerealno
Odgovori
+0
1 1
mr_green
18. 01. 2026 21.48
Ga ne rabimo športa sploh. Pomembno je, da smo kot narod občutili, da od zmag naših šampionov nimamo nič. Razen ponosa. Več bomo tako vložili v blaginjo in manj v ubijanje mladih za neke športne uspehe. Lepše nam bo. Kot bivši profesionalni športnik komaj čakam ta dan.
Odgovori
0 0
Mean Cat
18. 01. 2026 21.40
....zgodba se razvija.....jst bi reku, da se je že odvila
Odgovori
0 0
kovanec
18. 01. 2026 21.39
Komentator, ko ti ne gre in ne gre..... Zato da gre je treba vložiti nekaj več truda.
Odgovori
0 0
Mean Cat
18. 01. 2026 21.34
....zgodba se razvija.....jst bi reku, da se je že odvila
Odgovori
+2
2 0
PD00X
18. 01. 2026 21.32
Spet katastrofalno slaba igra Slovenije . Obrambe sploh ne igramo kar priča 20 prejetih golov v prvem polčasu , v napadu pa nešteto obranjenih strelov iz 100% šans za gol . Skrajno neodgovorna in lahkomiselna igra naših igralcev ki si ne zaslužijo nositi naš državni dres .
Odgovori
+3
3 0
Kriss-slo
18. 01. 2026 21.45
da bi pa pomislu ,da je vzrok v samozavesti to pa ne ane..to gledamo ze 30 let..to klasicno slovensko mentaliteto pod pritiskom..kaj ti misls da se igralci ne trudijo..ppd pritiskom igra zgleda v krcu..ampak to je vam tezko razlagat ,ki zoge od blizu vidl niste
Odgovori
0 0
bingo
18. 01. 2026 21.30
Poraz je garantiran moje mnenje je okoli 10 golov plis za svico
Odgovori
+3
3 0
Mean Cat
18. 01. 2026 21.26
vazn, da je zelleni Tito spet med navijaci
Odgovori
+5
5 0
Kriss-slo
18. 01. 2026 21.31
in ostali kot iz risanke..in to hodi po Norveski..kaj si morjo to mislt usi..mi se mormo zavedat ,da smo hribivska drzava...in ce si ti hud v polzeli, velikih lascah se ne pomeni da si hud bilo kje drugje..se najmanj pa v razviti evropi,kjer takih kmetavzarjev tezko najdes..na norveskem pa sploh ne..
Odgovori
+1
2 1
inside1
18. 01. 2026 21.17
Vsak kateri hoče gre ena na ena čez. Delajo z njimi kar hočejo. Golman pa tudi zelo malo ubrani. Glede na število strelov oz golov, je teh par obramb skoraj nič. Nisem rokometaš, pa naj cono postavijo..., saj 6-0 in 5-1 ne gre, so prehitri za njih.
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
18. 01. 2026 21.10
Naša obramba je kot švicarski sir.Napad pa kot bi slepi avto vozil.
Odgovori
+6
6 0
kapljač1
18. 01. 2026 21.08
A rokomet tudi igramo ?
Odgovori
+5
5 0
Mambo
18. 01. 2026 21.07
Kaj to gledamo? Menjava generacije ali tako se ne igra rokomet?
Odgovori
+5
5 0
Samo navijač
18. 01. 2026 21.07
Selektor brez idej !!!
Odgovori
+1
2 1
Kriss-slo
18. 01. 2026 21.21
tak razpad sistema se lahko zgodi samo nesamozavestnim ekipam..po zmagi so pricakovanja narasla..pritisk se poveca..in takoj igra v krcu..ce ni kvalitete oz igralcev v formi ,poleg vseh manjkajocih se pptem zgodi razpad sistema..dejte vi meni povedat ali je obramba kaksna znanstvena fantastika..kaj ima trener tukaj veze??imas tistih par formacij obramb in potem je vse na igralcih..ce imajo igralci tezke noge zaradi pritiska oz manjko obramnnih kvalitet se lahko trener na glavo postavi..slab zacetek ti zbije se tisto malo samozavesti ki si jo imel pred tekmo in sedaj so tu kjer so..sedaj ko so odpisano bo pritisk padel in bodo pocasi spet igrali bolje..samozmage ne bo ,ker je razlika prevelika
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
18. 01. 2026 21.27
V bistvu sploh ne rabmo selektorja
Odgovori
0 0
Magic-G-spot
18. 01. 2026 21.06
Skandinavija kjer je rokomet med top sporti prazne dvorane in ce vam pisem da pod svobodnimi levaki in fajonkami tudi sport propada pravijo to pa ze ni res in stiskajo minuse. Tako to je v komunizmu in socializmi kjer manjsina pospravlja miljone vecina ki pa drzave poganjajo in imajo radi sport kulturo in so delavni pa se si teh stvari ne morejo privosciti. No nasi so padli tako nizko da se svicarjev nebodo premagali. :) Kamor stopijo svobodni levaki in fajonke sledi unicevanje in propad.
Odgovori
+2
3 1
Tomvojo
18. 01. 2026 21.05
Z tako igro nimajo kaj iskat na tem prvenstvu in bodo kmalu doma.
Odgovori
+1
2 1
macolagobec
18. 01. 2026 21.04
Čim prej domov, pa čajčka, pa počivat, pa se preboli vse.
Odgovori
+3
3 0
ReAnDa
18. 01. 2026 20.58
Glede na točke na lestvici sta "naruralizirani" Švicarji in "ribiči" remizirali.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Znane Slovenke premagale enourni izziv
Znane Slovenke premagale enourni izziv
vizita
Portal
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
cekin
Portal
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
moskisvet
Portal
Komik, ki nastop vedno zaključi zgoraj brez
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450