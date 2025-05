Pomlajena slovenska zasedba v kultnem Golovcu po popoln izkupiček

Pred tretjim ciklusom kvalifikacij je selektor Zorman počitek namenil številnim nosilcem igre. Izmed tistih, ki so v začetku leta nastopili na EP, so bili povabljeni le Domen Makuc , Kristjan Horžen , Staš Slatinek Jovičić in Tadej Kljun .

Slovenci so tako v popolnosti izpolnili vse zadane cilje, a brez motiva proti Estoncem, ki so v četrtek visoko klonili proti Severnim Makedoncem ter že prej ostali brez mesta na EP, vseeno ne bodo.

Selektor želi razširiti nabor reprezentančnih kandidatov, na katere bo v prihodnje lahko resno računal. Na pripravah je tako ostalo 17 igralcev, na nedeljski tekmi jih bo lahko nastopilo 16.

Po vratarju Galu Gabršku in krožnemu napadalcu Lanu Grbiću, ki sta v dresu članske reprezentance debitirala v Litvi, se v Celju prvenca nadejata še levokrilni rokometaš in eden najboljših strelcev zadnjih sezon državnega prvenstva Uroš Knavs ter organizator igre Vid Miklavec.

Za nastop kandidirajo še krilni igralci Tadej Mazej, Tim Cokan in Gal Marguč, zunanji igralci Kljun, Uroš Milićević, Tarik Mlivić, Mitja Janc, Domen Tajnik in Matic Grošelj, krožna napadalca Jernej Drobež in Stefan Žabić ter vratarja Alen Skledar in Miljan Vujović.

"Mislim, da kakovost in motivacija vseh fantov, ki jih imamo na pripravah, nikoli nista bili sporni. Vse kocke je treba le zložiti skupaj. Igranje v dresu z državnim grbom je vedno nekaj posebnega," je poudaril Zorman.

"V Litvi smo 52 minut odigrali celo nad pričakovanji, preostanek pa bomo raje pozabili. Zdaj je treba iti naprej. Ta kvalifikacijski cikel je naša naložba v prihodnost. Če bomo po njem dobili v nabor kakšen nov obraz, bo cilj dosežen."