Slovenci so se v drugem polčasu igrali z ognjem in se tudi opekli

Črne minute sredi drugega polčasa so slovenske rokometaše stale zmage na prvi tekmi s Švico. Gosti so po zaostanku s tremi zadetki v prvem polčasu v drugem pokazali drugačen obraz, predvsem pa so izkoristili napake Slovenije. Tej je po dolgi sezoni v drugem polčasu manjkalo energije in zbranosti. Na igrišču je ob odsotnosti vsaj treh standardnih članov bila tudi brez Blaža Janca, ki je v svojem 100. nastopu za reprezentanco obsedel na klopi zaradi bolečin v hrbtu. Po prepričljivo dobljenem prvem polčasu za Slovenijo se je sicer v podobnem slogu začel tudi drugi polčas. Slovenija je kljub igralcu manj na igrišču ob izključitvi Jerneja Drobeža v 33. minuti ohranila vodstvo treh zadetkov s 17:14 z zadetkom Deana Bombača.

S tem golom pa se je začel niz napak v obrambi in napadu, ki so ga Švicarji izkoristili. Slovenska prednost se je hitro topila, Švicarji so v 37. minuti najprej izenačili na 18:18, sledili sta dve obrambi Jannisa Scheidigerja v švicarskih vratih in prvo vodstvo Švice pri 20:19 v 41. minuti. Slovenija je bila v teh minutah na igrišču nemočna. Po novi napaki v napadu je Švica prvič povedla z dvema goloma razlike (19:21), kmalu zatem pa ob pomanjkanju slovenskih zadetkov s tremi.