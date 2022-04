'Če bomo ponovili zadnjih 15 minut iz Zlatoroga, imamo možnosti za SP'

Slovenski selektor Uroš Zorman bo končni seznam 16 igralcev sporočil okoli 12. ure, v njegovih resnih kombinacijah za današnji nastop sta tudi vratar Urh Kastelic in srednji zunanji Domen Makuc, ki sta prvo tekmo v Zlatorogu spremljala na tribuni.

"V Kragujevcu bo treba na celotnem dvoboju igrati tako, kot smo v Celju v zadnjih 15 minutah. Samo to nam bo prineslo nastop na svetovnem prvenstvu," je dejal slovenski srednji zunanji igralec Dean Bombač.

Zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.