Slovenci se (ne) bojijo skopskega kotla

Izbrana vrsta je v nedeljo v Ljubljani začela priprave. Izziv strokovnemu štabu predstavljajo številne poškodbe in odsotnosti v slovenski vrsti, zaradi katerih je selektor Uroš Zorman v primerjavi z ekipo za januarsko svetovno prvenstvo zamenjal kar 11 igralcev. Že na nedeljskem uvodnem treningu in na ponedeljski medijskih aktivnosti pa je zaradi bolezni manjkal tudi sam selektor. Slovenska vrsta se bo v makedonsko prestolnico odpravila v torek zgodaj popoldne in tam zvečer opravila edini trening v celotni postavi. Ekipi se bosta namreč šele tam pridružila kapetan Blaž Janc in Domen Makuc, ki sta v nedeljo z Barco odigrala gostujočo tekmo v španskem prvenstvu.

Slovenija - Islandija FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"V bistvu bomo opravili en pravi trening. Ni čarobne palice, ampak vemo, katere so naše prednosti, vemo tudi katere so prednosti Makedonije. Mi si želimo najti načine za ustavljanje makedonske igre," je dejal pomočnik trenerja Mirko Skoko. Skoko pričakuje, da bodo predvsem tisti, ki so nenadejano dobili priložnost za reprezentančno akcijo vnesli dodatno energijo. "Moramo biti pozitivni. V tem momentu je zagotovo dodatna energija tudi to, da so nekateri fantje nenadejano dobili priložnost. Zato upamo, da bo ta energija dodala nekaj več. Taktično gledano pa bo cilj zaustaviti hitro igro Severne Makedonije, mi pa moramo paziti na žogo," se je proti dvobojema ozrl pomočnik selektorja.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Da je makedonska reprezentanca naredila preskok v kakovosti, je splošno mnenje v slovenskem taboru. Ena večjih prednosti tekmecev je, da je glavnina reprezentantov zbranih v Alkaloidu, ki ga vodi njihov selektor. Nedavno se je na velikem derbiju tamkajšnjega prvenstva z njim meril Domen Tajnik in dvoboj zapustil kot zmagovalec. "Po svetovnem prvenstvu so bili vsi zadovoljni s prikazano igro. Verjamem, da se bodo tekmeci želeli dokazati tudi tokrat. Mi se jim bomo zoperstavili v nekoliko drugačni postavi, a na nas je, da pokažemo pravi pristop in se nanje kar se da dobro pripravimo ter obračun dobimo. Zavedamo se, da bo v Skopju zahtevna tekma, pred polnimi tribunami, saj so bile vstopnice razprodane že dober teden pred dvobojem," je novice iz Severne Makedonije prenesel Tajnik, ki igra za vodilno makedonsko ekipo, Pelister.



Veliko izkušenj z makedonskim rokometom ima ob velenjskem organizatorju igre v slovenskem dresu tudi nekdanji član Pelisterja iz Bitole, vratar Urban Lesjak: "Projekt pri Alkaloidu traja tri, štiri leta in sedaj je delo obrodilo sadove. Igralci so dozoreli, so kompaktni in željni dobrih rezultatov. Naprej jih žene tudi rezultat na nedavnem svetovnem prvenstvu, ki so ga za njihove razmere odigrali dobro. Ne gre pozabiti, da tekmeci potrebujejo točke, saj se jim je pripetil spodrsljaj v Litvi in bodo naredili vse, da proti nam iztržijo vsaj točko. Mi si na drugi strani želimo štirih točk in s tem zagotoviti prvo mesto, ki bi nam v žrebu prineslo boljše izhodišče."



"Čaka naš šest tisoč in nekaj zelo razgretih makedonskih navijačev. Prva stvar je, da je treba biti pripravljen na to atmosfero. Mislim, vsi smo navajeni tekem pod takim pritiskom, ampak ta zna biti malo posebna, ker Makedonce nosi val pozitivnih rezultatov s svetovnega prvenstva," je pred sredinim dvobojem še dodal slovenski vratar Lesjak.



Slovenija je po uvodnem, jesenskem kvalifikacijskem ciklusu, s polnim izkupičkom vodilna ekipa skupine 1. V Velenju je bila boljša od Litve (36:25) in v Talinu pa od Estonije (29:28). Na drugi strani Makedonci s polovično uspešnostjo - v Vilnih so Litvanci pripravili presenečenje in jih ugnali z 29:27 - zasedajo drugo mesto. Ker bosta na prvenstvo stare celine neposredno napredovali najboljši reprezentanci v skupini, dodatno pa še štiri tretje uvrščene reprezentance iz osmih skupin, bi novi zmagi Slovencem že pred zadnjim kvalifikacijskim oknom prinesli 15. uvrstitev na evropsko prvenstvo.