Vujovićeva četa le remizirala z Nizozemci: 'To ni za v javnost, moramo razčistiti v garderobi'

Slovenski rokometaši so v tem letu dobili že dva obračuna proti Nizozemcem. Po dveh kvalifikacijskih zmagah - aprila letos so v Almereju slavili s 27:26, v Celju pa s 30:23 - za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem, Norveškem in v Avstriji pa so na današnjem pripravljalnem dvoboju le remizirali. Izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovićaso imeli v tem tednu številne obveznosti. V torek so v Zrečah opravili testiranje motoričnih sposobnosti, v sredo se v Ljubljani udeležili slavnostne akademije ob 70. obletnici Rokometne zveze Slovenije, v četrtek pa so nekateri nastopili še na poslovilni tekmi Luke Žvižeja in Uroša Zormana v Celju.

Ne glede na to so nemudoma zagospodarili v prenovljenem Hardeku in pristrigli peruti tekmecem iz dežele tulipanov. Tekmo so odprli s 3:0, že po šestih minutah igre pa so z raznovrstno predstavo in po zaslugi bravuroznih obramb Klemena Ferlinapovišali na 6:1. Njihovega ritma ni ustavila niti nizozemska minuta odmora, tudi po njej so Vujovićevi varovanci igrali poletno in zanesljivo ter Nizozemce zasenčili v vseh elementih igre. V 16. minuti je njihova prednost znašala že osem golov (13:5).