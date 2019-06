Slovenski rokometaši v prvem delu EP 2020 s Švedi, Švicarji in Poljaki

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu na Dunaju dobila tekmece na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Slovenija bo prvi del igrala v skupini F v Göteborgu, v njej so še Švedska, Švica in Poljska.

Slovenci bodo pod taktirko Vujovića igrali v Göteborgu. FOTO: Damjan Žibert Ekipe bodo v prvem delu zaključnega turnirja, ki bo prvič v zgodovini na sporedu v treh državah in bo na njem nastopilo 24 izbranih vrst, razdeljene v šest skupin s po štirimi reprezentancami, ki bodo igrale na Dunaju ter v Gradcu, Trondheimu, Malmöju in Göteborgu. V drugi del se bosta uvrstili po dve najbolje uvrščeni zasedbi, ki bosta nastopali na Dunaju in v Malmöju, medtem ko bo finalni del na sporedu v Stockholmu. Skupina A (Gradec):

Hrvaška

Belorusija

Črna gora

Srbija Skupina B (Dunaj):

Češka

Severna Makedonija

Avstrija

Ukrajina Skupina C (Trondheim):

Španija

Nemčija

Latvija

Nizozemska Skupina D (Trondheim):

Francija

Norveška

Portugalska

BiH Skupina E (Malmö):

Danska

Madžarska

Islandija

Rusija Skupina F (Göteborg):

Švedska

Slovenija

Švica

Poljska