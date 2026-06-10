Slovenski rokometaši v skupini z Danci, Angolci in ZDA

Na 30. svetovnem prvenstvu bo igralo 32 ekip, ki so razdeljene v osem skupin s po štirimi reprezentancami. Najboljša tri moštva iz vsake skupine se bodo prebila v glavni del turnirja.

Prvi del SP bo v Münchnu, Stuttgartu, Kielu in Magdeburgu, glavni del v Hannovru in Kölnu, od četrtfinala in do konca pa se bodo najboljši merili v kölnski dvorani Lanxess Arena s kapaciteto 19.250 gledalcev. Slovenija, ki bo 12. igrala na mundialu, je doslej najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je turnir v Španiji končala na nehvaležnem četrtem mestu.