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Slovenski rokometaši v skupini z Danci, Angolci in ZDA

München, 10. 06. 2026 19.03 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Slovenija - Črna Gora

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto med 13. in 31. januarjem gostila Nemčija, igrala v skupini G v Kielu skupaj z Dansko, Angolo in ZDA. Tako je določil današnji žreb v Münchnu.

Na 30. svetovnem prvenstvu bo igralo 32 ekip, ki so razdeljene v osem skupin s po štirimi reprezentancami. Najboljša tri moštva iz vsake skupine se bodo prebila v glavni del turnirja.

Prvi del SP bo v Münchnu, Stuttgartu, Kielu in Magdeburgu, glavni del v Hannovru in Kölnu, od četrtfinala in do konca pa se bodo najboljši merili v kölnski dvorani Lanxess Arena s kapaciteto 19.250 gledalcev. Slovenija, ki bo 12. igrala na mundialu, je doslej najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, štiri leta pred tem pa je turnir v Španiji končala na nehvaležnem četrtem mestu.

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V Katarju 2015 je osvojila osmo, v Egiptu 2021 deveto, v Nemčiji 2007 ter na Poljskem in Švedskem 2023 pa deseto mesto. Na Portugalskem 2003 je tekmovanje končala na 11., v Tuniziji 2005 na 12., na Hrvaškem, Danskem in Norveškem 2025 na 13., v Franciji 2001 na 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa 18. mesto.

Naslov svetovnega prvaka bo branila prav slovenska tekmica Danska, ki je dobila zadnja štiri prvenstva sveta in je tudi aktualna evropska prvakinja.

Skupine SP 2027:

- skupina A (München): Nemčija, Urugvaj, Tunizija, Srbija.

- skupina B (Stuttgart): Italija, Savdska Arabija, Zelenortski otoki, Egipt.

- skupina C (München): Hrvaška, Turčija, Čile, Španija.

- skupina D (Stuttgart): Francija, Kuvajt, Brazilija, Argentina.

- skupina E (Kiel): Švedska, Katar, Grčija, Norveška.

- skupina F (Magdeburg): Portugalska, Alžirija, Poljska, Ferski otoki.

- skupina G (Kiel): Danska, Angola, ZDA, Slovenija.

- skupina H (Magdeburg): Islandija, Japonska, Bahrajn, Severna Makedonija.

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