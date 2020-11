Slovenski rokometaši v Turčiji naskakujejo prvo zmago

Slovenski tabor je odpoved četrtkove tekme v mestu ob Savinji nadomestil z intenzivnejšimi treningi in piljenjem taktičnih inačic v svojem mehurčku v Zrečah za nedeljsko tekmo s Turčijo, ki se je na nedavni tekmi v predmestju Amsterdama pokazala v izjemno lepi luči. Turki so pošteno namučili rokometaše iz dežele tulipanov, predvsem prevladujoči so bili v prvem polčasu, ko so si kar trikrat priigrali prednost šestih golov. V drugem polčasu niso zdržali visokega ritma, po hudem boju so izgubili s 26:27.

"Z opravljenim delom sem zadovoljen. Vadili smo dobro in intenzivno, razmere za delo v Zrečah so zares vrhunske. Je nekaj neznank, nekateri igralci so malce 'zarjaveli', saj že dolgo časa niso okusili tekmovalnega ritma," je na petkovi videokonferenci v Zrečah uvodoma dejal Ljubomir Vranješ.

"Analiza o Turkih je narejena. Igrajo dober rokomet, kar so dokazali na nedavni tekmi proti Nizozemski. Z naše strani ne bo podcenjevanja, na njih se bomo dobro pripravili. Pričakujem zmago, a ta cilj bomo izpolnili le ob naši resni in zavzeti predstavi," je še dodal švedski strokovnjak na slovenski klopi, ki bo najbolj pogrešal oba nosilca slovenske igre v obrambi: krožna napadalca Blaža Blagotinškain Mateja Gabra.

Dolenec: Vsi so željni dokazovanja

Kapetan Jure Dolenecje na "konferenci na daljavo" poudaril, da je v zadnjih desetih letih vzdušje znotraj reprezentance vselej na izjemno visoki ravni, tako je tudi v tem kvalifikacijskem ciklusu.

"Je nekaj novih igralcev in povratnikov, od slednjih je trenutno prisoten le Dragan Gajić, medtem ko manjkata brata Staš in Sebastian Skube. Za novince je to nova izkušnja, a vsi so željni dokazovanja,"je uvodoma dejal desni zunanji igralec Barcelone.

"Turki so me pred dnevi presenetili. Nisem se nadejal temu razpletu in tako tesnemu izidu, prepričan sem bil, da bodo Nizozemci, ki smo jih v zadnjem obdobju dobro spoznali in z njimi odigrali nekaj tekem, zanesljivo zmagali. A Turki so se zelo izkazali, predvsem v prvem polčasu, ko so vodili že za šest golov. Na koncu so jih malenkosti ločile do točke ali dveh. Mislim, da smo najmočnejša reprezentanca v naši skupini, a to bomo morali dokazati na vsaki tekmi," je na koncu še dodal Škofjeločan.

Soigralec v turških vrstah

Eden najboljši krilnih igralcev na svetu Blaž Jancse bo prvič v svoji karieri pomeril s Turčijo.

"Gre za zelo dobro reprezentanco. Zanjo igra tudi moj nekdanji soigralec na Poljskem Doruk Pehlivan, izjemno močan je še krožni napadalec Mehmet Demirezen. Menim, da z njimi ne bi smeli imeti večjih težav, a le pod pogojem, da mi pokažemo našo pravo igro," je dejal krilni igralec katalonskega rokometnega velikana, ki je bil v idealni postavi letošnjega evropskega prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji.

Slovenska reprezentanca se bo v Turčijo s čarterskim poletom odpravila že v soboto iz Gradca. Sprva je načrtovala, da bo v Eskišehir odpotovala na dan tekme, a si je nato premislila, saj bi v tem primeru pripravljalni tabor v Zrečah morala zapustiti že ob 4.30, kar bi porušilo ritem priprav. V domovino se bo vrnila takoj po tekmi.

Na seznamu Vranješa so vratarja Klemen Ferlin(Erlangen) in Urh Kastelic(Göppingen), krilni igralci Janc (Barcelona), Dragan Gajić(Limoges), Tadej Mazejin Tilen Kodrin(oba Celje Pivovarna Laško), zunanji igralci Dolenec, Domen Makuc(oba Barcelona), Nejc Cehte(Hannover), Dean Bombač, Borut Mačkovšek(oba Pick Szeged), Miha Zarabec(Kiel) in Gregor Potočnik(Trimo Trebnje) ter krožni napadalci Kristjan Horžen(Celje Pivovarna Laško), Igor Žabić(Limoges) in Matic Suholežnik(Benfica Lizbona).