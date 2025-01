Slovenski rokometaši v Umagu premagali Alžirce

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Staš Slatinek Jovičič s sedmimi goli. Tilen Kodrin in Nejc Cehte sta dosegla po pet, Domen Novak štiri, Aleks Vlah in Tadej Kljun po tri, Borut Mačkovšek, Miha Kavčič in Rok Ovniček po dva, Kristjan Horžen, Blaž in Mitja Janc ter Domen Makuc pa po en zadetek.

Vratarja Urban Lesjak in Jože Baznik sta zbrala po šest obramb.