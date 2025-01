Slovenski rokometaši v Zagreb na generalko pred svetovnim prvenstvom

Slovenski rokometaši se v zadnjo pripravljalno tekmo podajajo v dobri formi, saj so v zadnjih dneh premagali Alžirijo (37:32) in Katar (38:30). A ta tekma bo drugačna od ostalih – odigrana bo na igrišču, na katerem bo Slovenija igrala v skupinskem delu svetovnega prvenstva, nasproti pa jim bodo stali Hrvati, ki jih Slovenci odlično poznajo. "Pripravljalna tekma ni pripravljalna ali prijateljska tekma, to bo prava tekma. Pokazati moramo kar smo, našo energijo in borbo. Proti Hrvatom bo prva generalka pred prvenstvom," je pred tekmo povedal Tadej Kljun.

Kljub dvema zmagama slovenski rokometaši na treningih še naprej trdo delajo, potem ko sta preizkusa proti aktualnim afriškim podprvakom in azijskim prvakom pokazala, kje se še nahaja prostor za napredek v njihovi igri. "Pred nami je zadnji preizkus pred prvenstvom, zaenkrat smo z dvema zmagama dobro oddelali, kljub temu pa še imamo nekaj prostora za napredek. Tekma bo težka, dvoboji med Slovenijo in Hrvaško so vedno na nož," pred obračunom razmišlja Mitja Janc.