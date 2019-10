Slovenski rokometaši z zmago nad Srbi popravili bled vtis iz Ormoža

Slovenski rokometaši so teden Evropske rokometne zveze končali z zmago, ponovno pa se bodo zbrali 25. decembra, ko bodo pričeli priprave za evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Do odhoda na Švedsko, kjer se bodo v skupinskem delu v Göteborgu pomerili s Švedi, Poljaki in Švicarji, bodo 4. in 5. januarja odigrali še dve tekmi s Črnogorci.

V sredini prvega polčasa je bila igra enakovredna, slovenski rokometaši so imeli v napadu kar velike preglavice z visokim srbskim centralnim blokom, težave pa so reševali z individualnimi akcijami. Z dvema zaporednima goloma reprezentančnega povratnika Sebastiana Skubeta in Maria Šoštariča so v 19. minuti znova povedli za tri gole (10:7).

Slovenski rokometaši so prepričljivo začeli obračun proti Srbom in že v sedmi minuti - na krilih Nika Henigmana in Jureta Dolenca - povedli s 5:2 ter gostujočo klop prisilili, da je zahtevala minuto odmora. Po njej so se jim tekmeci približali na gol zaostanka (5:4), v 12. minuti pa so jih dokončno ujeli (6:6).

Izbranci slovenskega selektorja V eselina Vujovića so po petkovem neodločenem izidu proti Nizozemcem v Ormožu in predvsem porazni predstavi v drugem polčasu, ko so zapravili kar osem golov prednosti, na današnjem dvoboju v mariborski Lukni pokazali bolj stalno predstavo in na kolena položili veliko bolj uveljavljene Srbe.

Slovenija, ki je v 20. minuti ostala brez Skubeta - prejel je udarec v glavo -, je sijajno odigralo končnico prvega polčasa. Najprej je Matej Gaber v 27. minuti povišal na 14:9, najvišje vodstvo pa si je - po golih Šoštariča in Cehteta - priigrala v 29. minuti, ko je povedla za sedem golov (16:9). Slovenski rokometaši v drugem polčasu niso popustili in zaigrali neodgovorno, kot pred dnevi proti Nizozemcem v Ormožu. V obrambi so bili srčni in bojeviti, vseskozi so igrali na meji dvominutne izključitve, v napadu pa uveljavili svojo prednost v hitrosti. Blestel je Dean Bombač, ki je bil s svojimi prodori nerešljiva uganka za Srbe.

Slovenski rokometaši so v drugi polovici vseskozi imele tekmece pod nadzorom. Vselej so bili za korak pred tekmeci in bili v rezultatski prednosti. Ko jeBlaž Janc v 51. minuti povišal na 27:19, je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Sloveniji.

Izjave po tekmi:

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Prvi polčas smo igrali dobro in korektno, v drugem pa vseskozi nadzorovali Srbe ter igrali pametno in preudarno. Na obeh tekmah v Ormožu in Mariboru je nekoliko izostal prispevek naših vratarjev. Slovenska javnost govori o veliki krizi reprezentance, a se s tem ne strinjam. V tem tednu smo imeli tudi številne obveznosti, od testiranja, snemanja reklam, udeležili smo se slavnostne akademije RZS in nastopili na poslovilni tekmi Žvižeja in Zormana, hkrati pa neprestano vadili in odigrali dve tekmi. Igralci so na priprave prišli utrujeni, prav takšni se vračajo v svoje klubske sredine."

Matej Gaber, reprezentant Slovenije: "Od prve minute smo bili motivirani in igrali na zmago. Zelo hitro smo si priigrali prednost, v nadaljevanju pa nismo popustili. V primerjavi s petkovo tekmo z Nizozemci smo naredili veliko manj napak v napadu, ob tem smo prejeli tudi manj golov iz nasprotnih protinapadov."

Dean Bombač, reprezentant Slovenije: "Danes smo igrali veliko bolj stalno kot proti Nizozemcem in uveljavili naše prednosti. Kakovost je odločno na naši strani. Srbe smo premagali za šest golov, a menim, da smo od njih boljši vsaj za deset."