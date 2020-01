Slovenski rokometaši za OI z Alžirci, Nemci in Švedi

Slabe štiri mesece pred odločilnimi boji je znan razpored kvalifikacij, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS). Uvodni dan turnirja se bodo izbranci Ljubomira Vranješa po robu postavili Alžircem. Rokometaši iz Afrike so na tamkajšnjem prvenstvu, ki je potekalo v istem časovnem obdobju kot Euro, osvojili tretje mesto, potem ko so v polfinalu s 27:30 klonili proti Egiptu, kasnejšemu prvaku.

Dan za tem Slovence v Max Schmeling Halle čakajo gostitelji Nemci, ki so minulem EP osvojili peto mesto, v nedeljo 19. aprila pa jih čaka še obračun s starimi znanci Švedi. Slovenija in Švedska sta si nasproti stali nedolgo nazaj. Na tekmi drugega kroga prvega dela EP so bili na koncu slovenski fantje boljši z 21:19.

Vzporedno z berlinskim, bosta potekala še dva kvalifikacijska turnirja – v norveškem Trondheimu (Norveška, Brazilija, Čile, Južna Koreja) in Pariz (Francija, Hrvaška, Tunizija, Portugalska). Iz vsake skupine bosta na olimpijado, ki bo v japonski prestolnici potekala med 24. julijem in 9. avgustom, napredovali po dve izbrani vrsti.