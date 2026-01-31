Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski rokometaši za SP z zmagovalcem tekme Finska – Črna gora

Herning, 31. 01. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Madžarska

Slovenska rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v kvalifikacijah pomerila bodisi s Finsko bodisi s Črno goro, je določil žreb v Herningu. Varovanci Uroša Zormana bodo prvo tekmo kvalifikacij odigrali v gosteh 13. ali 14. maja, povratni dvoboj bo doma tri dni kasneje.

Uroš Zorman si je v sredo po koncu slovenskih nastopov na EP, ki ga je izbrana vrsta končala na osmem mestu, za žreb zaželel predvsem nekaj sreče in povratno tekmo na domačih tleh. Želja se mu je uresničila, veliko presenečenje pa bi bilo, če se ne bi še enkrat s svojimi varovanci srečal prav s starimi znanci Črnogorci. Slovenija je na EP v prvem krogu prvega dela v Oslu z 41:40 premagala Črno goro in takrat skupaj z njo postavila rekord po doseženih golih na tekmi velikih tekmovanj (EP, SP, OI). Kasneje je ta rekord padel na tekmi med Francijo in Portugalsko.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Profimedia

Prva tekma prvega dela kvalifikacij med Finsko in Črno goro bo na sporedu bodisi 18. bodisi 19. marca, povratni dvoboj bo tri dni kasneje. Slovenska izbrana vrsta bo marca v reprezentančnem oknu skušala izkoristiti čas za uigravanje ekipe. Na EP, ki se bo končalo v nedeljo, je Slovenija zabeležila štiri zmage (Črna gora, Švica, Ferski otoki, Madžarska) in tri poraze (Švedska, Hrvaška, Islandija), kar je zadoščalo za osmo mesto.

V nedeljskem finalu se bosta v danskem Herningu pomerili domača reprezentanca in Nemčija, za tretje mesto pa Islandija in Hrvaška. Peto mesto je zasedla Portugalska po zmagi proti Švedski v petek v Herningu. Pred Slovenijo je končala še Francija.

Slovenska rokometna reprezentanca
Slovenska rokometna reprezentanca
FOTO: RZS

Pari drugega dela kvalifikacij za SP v rokometu:

Severna Makedonija–Ukrajina/Slovaška

Bosna in Hercegovina/Kosovo–Ferski otoki

Češka–Francija

Švica–Italija

Finska/Črna gora–Slovenija

Srbija/Litva–Madžarska

Španija–Gruzija/Izrael

Grčija/Belgija–Nizozemska

Norveška–Turčija/Romunija

Avstrija–Poljska/Latvija

rokomet svetovno prvenstvo kvalifikacije slovenija

Problematična Sha'Carri Richardson znova v težavah: tokrat kriva prehitra vožnja

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Slovenska študentka osvaja Balkan
Slovenska študentka osvaja Balkan
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Bratje z igrišča
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506