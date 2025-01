Slovenski rokometaši začeli s pripravami na svetovno prvenstvo

Kapetan reprezentance bo po novem Blaž Janc , njegov pomočnik pa Aleks Vlah : "To je za oba nova vloga. Blaž je sicer na nekaj tekmah že bil kapetan, da je to uradno, pa je tudi zanj nekaj novega. Med seboj sva se že pogovorila, morava pa se še s selektorjem in igralci. Imamo jasne cilje in pravila, ki se jih bomo držali," je povedal Vlah in dodal, da so cilji za letošnje svetovno prvenstvo visoki.

Slovensko rokometno reprezentanco v prihodnjih dneh najprej čakajo tri pripravljalne tekme. Že v nedeljo se bodo v Umagu pomerili z Alžirci, v torek jih v Kopru čaka tekma s Katarci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, generalko pred svetovnim prvenstvom pa bodo imeli 10. januarja v Zagrebu proti Hrvatom.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se začenja 14. januarja, bodo sprva prav tako igrali v Zagrebu. V skupinskem delu jih v zagrebški areni najprej čakajo tekmeci iz Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja pomerili še z najboljšimi tremi ekipami iz skupine H, v kateri so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina.

Na seznamu Uroša Zormana so vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak, krilni igralci Blaž Janc, Tilen Kodrin, Domen Novak in Staš Slatinek Jovičič, zunanji igralci Nejc Cehte, Nik Henigman, Mitja Janc, Tadej Kljun, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Rok Ovniček, Aleks Vlah in Miha Zarabec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Miha Kavčič in Matic Suholežnik.