Slovenski rokometaši začenjajo s pripravami na evropsko prvenstvo

Na njegovem seznamu je nekaj reprezentančno "zelenih" igralcev, kot so vratar Jože Baznik (Cesson Rennes), krilni igralec Tilen Sokolič (Gorenje Velenje) ter zunanja igralca Vid Levc (Slovenj Gradec 2011) in Tadej Kljun (Benfica), njegov dokončen seznam pa bo znan tik pred odhodom na Madžarsko. Slovenija bo skupinski del igrala v Debrecenu. Najprej se bo 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni kasneje proti Danski, zadnja tekma v prvem delu tekmovanja pa jo čaka 17. januarja proti Črni gori.

Slovenija bo v prvem delu priprav, 29. decembra, v Celju igrala prijateljsko tekmo s Hrvaško, zadnja preizkusa pripravljenosti pred odhodom na zaključni turnir pa jo čakata 5. in 7. januarja, ko se bo v Trbovljah in Kopru pomerila z Italijo. Selektor Vranješ je pred slabima dvema tednoma prvoten seznam 35 igralcev skrčil na 21 kandidatov. Iz njega so izpadli vratarja Klemen Ferlin in Aljaž Panjtar , krilni igralci Tadej Mazej , Mario Šoštarić , Staš Jovičić in Domen Novak , zunanji igralci Dean Bombač , Jaka Malus , Nejc Cehte , Timotej Grmšek in Uroš Miličević ter krožni napadalci Kristjan Horžen , Igor Žabić in Jernej Drobež .

V drugi del bosta napredovali dve najboljši izbrani vrsti iz skupine A, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).

Slovenija je na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma na Švedskem, Norveškem in v Avstriji pod prvim reprezentančnim vodstvom Vranješa zasedla sijajno četrto mesto, na letošnjem januarskem svetovnem prvenstvu v Egiptu pa je osvojila deveto mesto.

Na Vranješevem seznamu so:

- vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen);

- krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje);

- zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc (Barcelona), Tadej Kljun (Benfica) in Matic Grošelj (Chartres);

- krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem).