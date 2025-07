Slovenski rokometni klubi dobili tekmece v evropskih pokalih

Podprvak Gorenje Velenje bo nastopil v kvalifikacijah tega tekmovanja; v lovu na eno od preostalih 12 mest za ligaški del je današnji žreb Velenjčanom namenil zahtevnega nasprotnika, v zadnjem krogu kvalifikacij se bodo pomerili s švicarsko ekipo Kriens-Luzern. S to ekipo so že odigrali dva obračuna v skupinskem delu prejšnje sezone in oba izgubili (27:33 in 25:30). Prva tekma bo v Velenju 30. ali 31. avgusta, povratna pa teden dni kasneje v Švici.

V evropskem pokalu se bosta Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško pridružila v drugem krogu kvalifikacij sredi oktobra. Trebanjska zasedba je imela v žrebu 64 ekip status nosilca, celjska pa ne. Žreb je Trebanjcem za tekmeca določil boljšega iz dvoboja prvega kroga med estonsko ekipo Mistra in avstrijskim klubom roomz JAGS Vöslau, Celjani pa se bodo borili z belgijskim klubom Sezoens Achilles Bocholt.

Med 64 ekipami evropskega pokala v ženski konkurenci bodo rokometašice Mlinotesta Ajdovščine igrale s severnomakedonsko zasedbo Cair Skopje, Plan Net Avto Litija pa z bolgarskim klubom Bjala.