Slovenski rokometni klubi v Evropi znova napredovali

V moški konkurenci se je Slovenija vse do sezone 2017/18 na lestvici nahajala med 4. in 8. mestom, za tem pa v evropskem merilu začela nazadovati. Najnižje je bila pred sezono 2020/21, ko je zasedala 14. mesto. Za tem se je začela vzpenjati - lani je pridobila dve mesti, letos pa še eno dodatno. Vzpona se na Rokometni zvezi Slovenije nadejajo tudi v prihodnjem letu, ko bo uspešna evropska sezona 2020/21, v kateri je moštvo Celje Pivovarna Laško nastopalo v elitni Ligi prvakov, Trimu Trebnjemu je uspel velik uspeh s prebojem v redni del Evropske lige, Gorenje Velenje pa se je zavihtelo vse do polfinala Pokala EHF, dobila še vejo veljavo. Na letošnji osveženi moški lestvici je Slovenija prehitela Belorusijo, zgolj z nekaj točkami več pa se pred njo nahajata Hrvaška in Romunija. Slednja je z devetim mestom zadnja država, ki ima zagotovljeno neposredno mesto v Ligi prvakov. Slovenski klubi imajo s trenutno uvrstitvijo zagotovljeni po dve mesti v Evropski ligi in Pokalu EHF, drugem in tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Vzpon je uspel tudi 1. ženski rokometni ligi, ki od te sezone vključuje vse ženske članske ekipe v Sloveniji. Potem ko je bila v zadnjem času posajena na 11. mesto, se je na novi lestvici pomaknila mesto višje in za seboj pustila Švedsko. Tudi v ženski konkurenci ima Slovenija pravico do nastopa štirih ekip v evropskih tekmovanjih, pri čemer bosta dve vključeni v Evropsko ligo, dve pa v Pokal EHF.

V elitni evropski Ligi prvakov imajo v moški konkurenci neposredno mesto zagotovljene Nemčija, Španija, Francija, Madžarska, Danska, Severna Makedonija, Poljska, Portugalska in Romunija, v ženski pa Madžarska, Francija, Rusija, Danska, Norveška, Romunija, Črna gora, Hrvaška in Nemčija.

V točkovni izračun za določitev jakostne lestvice nacionalnih prvenstev pri EHF-u upoštevajo uspešnost klubov posameznih držav v evropskih tekmovanjih na vseh treh ravneh (Liga prvakov, Evropska liha, Pokal EHF) v zadnjih teh sezonah. Za prihodnjo sezono (2022/23) so tako upoštevani rezultati, ki so jih klubi dosegli v sezonah 2018/19, 2019/20 in 2020/21.