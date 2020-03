Slovenski rokometni upi v prvem delu z Islandci, Srbi in Italijani

"Z žrebom smo zadovoljni, zdaj pa je v prvi vrsti vse odvisno od nas. Trenutno imamo kar nekaj težav s poškodbami, zato upam, da bomo na prvenstvu nastopili v najmočnejši zasedbi. Tekmovanje bo dolgo, zato bo zelo pomemben širok kader in regeneracija," je takoj po žrebu dejal slovenski selektor Sandi Markl.

"V prvi vrsti si želimo uvrstitve med najboljših osem ekip, kar bi bilo ugodno tudi za generacijo, ki prihaja za temi fanti. S tem bi ji omogočili nastop na evropskih olimpijskih dnevih mladih in tako Sloveniji še naprej zagotovili stik z velikimi tekmovanji,"je še dodal Markl.

V skupini B bodo nastopili Švedska, Španija, Madžarska in Izrael, v skupini C Danska, Nemčija, Norveška in Rusija, v skupini D pa Hrvaška, Francija, Portugalska in Avstrija. Tekmovanje bo potekalo v dvoranah Golovec in Zlatorog, ekipe pa bodo v času prvenstva nastanjene v Laškem.