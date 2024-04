Slovenski rokometni velikan stopil v bran nekdanjemu reprezentantu

Kot smo poročali, je v nedeljo na hrvaškem rokometnem derbiju med Nexejem in Zagrebom prišlo do neljubega dogodka, po katerem so na sedežu Hrvaške rokometne zveze hitro sprožili disciplinski postopek. Marku Bezjaku , ki je po sporu na parketu odrinil delegata tekme, grozi celo dosmrtna prepoved igranja.

O pereči temi je v izjavi za javnost svoje mnenje podal tudi velenjski rokometni velikan, ki dejanje 37-letnika sicer obsoja, a kljub temu stoji za njim. "Kar se je zgodilo na tekmi v Našicah, vsekakor ne sodi na rokometno igrišče in takšnih dejanj nikakor ne toleriramo. Hkrati pa Marka Bezjaka zelo dobro poznamo in vemo, kakšen človek je, zato verjamemo, da si v teh trenutkih zasluži našo podporo. Njegova rokometna veličina govori sama zase. Ne glede na dejanje, ki ga nikakor ne opravičujemo, lahko potrdimo, da je Bezo srčen, skromen, deloven, borben in predvsem pošten," so zapisali pri velenjskem klubu, kjer si je Bezjak pred prestopom v Magdeburg, s katerim je lani osvojil Ligo prvakov, ustvaril ime.