Slovenski šahisti po devetem mestu na šahovski olimpijadi prispeli v domovino

Slovenski šahisti so na 45. šahovski olimpijadi, ki se je v nedeljo končala v Budimpešti, zasedli deveto mesto, najvišjo uvrstitev v zgodovini. Pred zadnjim krogom so bili celo na tretjem mestu v boju za zmagovalni oder. Slovenke so bile 38., 10 mest pod svojim ratingom pred nastopom.

Slovenci so v 11., zadnjem krogu izgubili proti zmagovalki turnirja Indiji. Edini remi ekipe je dosegel kapetan Matej Šebenik. "Bilo je zelo dobro vzdušje v ekipi, ni bilo iskanja krivcev ali prelaganja odgovornosti, ko nam ni šlo. Velika streznitev je bil nepričakovan poraz proti Filipinom, ko smo se preveč zanašali na Fedosejeva na prvi šahovnici. Potem smo zaigrali bolje. Ni bilo šibkega člena, zadnja partija proti skorajda nepremagljivi Indiji je prišla kot nagrada," je nastop strnil kapetan Šebenik.

Matej Šebenik

Slovenija je izgubila le še s Kitajsko in zabeležila osem zmag. "Pred desetletji sta v slovenski šah prišla Ukrajinca Aleksander Beljavski in Adrian Mihaljčišin in ga prerodila. Sedaj sta bila v ekipi dva Rusa in upamo na vsaj ponovitev prejšnje zgodbe," je dejal podpredsednik Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) Mirko Bandelj, ki je v delo zveze nenehno vpet od osamosvojitve naprej. V madžarski prestolnici so v zadnjem krogu nastopili še naturalizirana ruska velemojstra Vladimir Fedosejev in Anton Demčenko ter Jan Šubelj, ki je lani postal najmlajši slovenski velemojster. V prejšnjih partijah je igral tudi 15-letni mojster Matic Lavrenčič, ki pa je kljub temu v šestih partijah zbral štiri točke.

Prvo ime ekipe je bil 29-letni Fedosejev. Domovino je zapustil po ruskem napadu na Ukrajino in najprej odšel v Španijo, kjer sedaj živi. "Vesel sem, da sem lahko lani začel igrati za Slovenijo, pri tem mi je poleg ŠZS najbolj pomagal Mihaljčišin. Odigrali smo izvrsten turnir, a prepričan sem, da je to šele začetek, saj lahko naredimo še večje stvari v prihodnje," je na novinarski konferenci povedal Fedosejev.

Vladimir Fedosejev FOTO: Luka Kotnik icon-expand

S črnimi figurami je premagal več kot 13 let prvega šahista svetovne lestvice in enega najboljših vseh časov Magnusa Carlsena. Prav zmaga proti njegovi Norveški je pripomogla, da se je Slovenija na koncu znašla med deseterico ter v boju za odličja. "Energija naše ekipe in motivacija za samo partijo sta pripomogli, da sem prikazal najboljšo igro v življenju in v klasičnem šahu prvič premagal Carlsena. Potem sem imel občutek, kot da sanjam. To je tudi pomemben mejnik v moji karieri, ki se ga bom spominjal do konca življenja," se je na dvoboj ozrl Fedosejev.

Po njegovem mnenju je bila Indija tokrat nepremagljiva. "Je pravo sanjsko moštvo po vzoru ameriške košarkarske reprezentance ob prelomu tisočletja. Proti njim lahko od treh dvobojev mogoče enega zmagamo, a bi morali prav vsi igrati sanjsko." Potrdil je navedbe vodstva zveze, da se bo v prihodnje v slovenski šah tako kot Demčenko vključil na vseh ravneh. Želja ŠZS je, da se oba Rusa preselita v Slovenijo in sodelujeta na domačih prvenstvih ter da tudi trenirata mlade. "Želim sodelovati pri gradnji ekipe, ki bi nas čez desetletje nasledila in dosegala še boljše izide," je potrdil Fedosejev in se zahvalil ŠZS, zaradi katere ni predčasno končal kariere. 37-letni Demčenko je prvič igral na olimpijadi in pred njo ni bil v najboljši formi, saj je malo igral klasični šah. A je stopnjeval formo in dvakrat klonil proti veliko boljšima tekmecema.

Anton Demčenko FOTO: Luka Kotnik icon-expand

20-letni Šubelj je najbolj nenavadno predstavo pokazal proti Norveški, kjer je v precej boljšem položaju začel ponavljati poteze za namerni remi. Dejal je, da je to storil, ker se je izkazalo, da bo dovolj za ekipno zmago, in ni želel tvegati v partiji, polni preobratov.

Jan Šubelj FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tudi Lavrenčiču bo najbolj v spominu ostal dvoboj proti Norveški. "Prepričan pa sem, da lahko svojo igro še zelo izboljšam," je napovedal dijak drugega letnika ljubljanske gimnazije Ledina.