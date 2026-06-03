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Slovenski selektor na klopi romunskega Rapida

Ljubljana, 03. 06. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Dragan Adžić

Selektor slovenske ženske članske rokometne reprezentance, Dragan Adžić, bo tudi v novi sezoni opravljal dvojno vlogo. Črnogorski strokovnjak je namreč postal novi glavni trener romunskega prvoligaša Rapid iz Bukarešte.

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Dragan Adžić je v tej sezoni deloval pri madžarskem prvoligašu Mosonmagyarovariju, s katerim se je razšel spomladi. Črnogorski strokovnjak je največje uspehe spisal v rodni Črni gori, kjer je vodil tako največji klub Budućnost kot žensko izbrano vrsto. Obe poglavji je začel pisati leta 2010. S klubom iz tamkajšnje prestolnice se je takoj v prvi sezoni zavihtel na vrh mednarodnega Pokala pokalnih zmagovalk, v letih 2012 in 2015 z njim osvojil elitno evropsko Ligo prvakinj, še dvakrat pa se po drugem naslovu zavihtel na finalni turnir najboljše četverice.

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Leto 2012 je bilo zanj šampionsko tudi v reprezentančnem pogledu, saj je na olimpijskih igrah v Londonu s Črno goro segel po srebrni medalji, nekaj mesecev kasneje pa osvojil naslov evropskih prvakinj. Črnogorke je nato vodil še na olimpijskih igrah v Atenah 2016 (11. mesto) ter po treh svetovnih (2011, 2013 in 2015) in evropskih (2014, 2016, 2018) prvenstvih.

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

Slovensko žensko vrsto uspešno vodi od leta 2021 in jo je popeljal do zgodovinskih uspehov. Dvakrat je z njo nastopil na svetovnem prvenstvu - v Španiji 2021 je bila Slovenija 17., dve leti kasneje v Skandinaviji pa 11.. Z osmim mestom na domačem evropskem prvenstvu 2022 je Sloveniji priboril kvalifikacije za olimpijske igre in v Neu Ulmu tudi potrdil premierno vozovnico pod olimpijske kroge.

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Po olimpijskem nastopu v Parizu 2024 je izbrana vrsta doživela korenito preobrazbo - z nastopanjem so prenehale številne nosilke igre, a slovenske rokometašice pod njegovim vodstvom še naprej kazale izvrstne igre. Na presenečenje vseh so se konec istega leta na evropskem prvenstvu v Avstriji zavihtele v drugi del in tekmovanje sklenile 10. mestu. V aprilu je reprezentanca z njim uspešno sklenila nove kvalifikacije, tedaj za letošnji EP, ki bo prvo izbirno tekmovanje za nastop na olimpijskih igrah Los Angeles 2028.

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FOTO: RZS

Za Rapidom, ki je v bogati zgodovini osvojil naslov v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih - Ligi prvakinj, Evropski ligi in Evropskem pokalu - je ponesrečena sezona državnega prvenstva. Sklenil jo je šele na sedmem mestu lestvice. Do boljših rezultatov bo večkratnemu udeleženci Lige prvakinj po novem pomagal tudi 56-letni Črnogorec.

rokomet adžić

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