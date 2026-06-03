Slovenski selektor na klopi romunskega Rapida

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Dragan Adžić je v tej sezoni deloval pri madžarskem prvoligašu Mosonmagyarovariju, s katerim se je razšel spomladi. Črnogorski strokovnjak je največje uspehe spisal v rodni Črni gori, kjer je vodil tako največji klub Budućnost kot žensko izbrano vrsto. Obe poglavji je začel pisati leta 2010. S klubom iz tamkajšnje prestolnice se je takoj v prvi sezoni zavihtel na vrh mednarodnega Pokala pokalnih zmagovalk, v letih 2012 in 2015 z njim osvojil elitno evropsko Ligo prvakinj, še dvakrat pa se po drugem naslovu zavihtel na finalni turnir najboljše četverice.

Leto 2012 je bilo zanj šampionsko tudi v reprezentančnem pogledu, saj je na olimpijskih igrah v Londonu s Črno goro segel po srebrni medalji, nekaj mesecev kasneje pa osvojil naslov evropskih prvakinj. Črnogorke je nato vodil še na olimpijskih igrah v Atenah 2016 (11. mesto) ter po treh svetovnih (2011, 2013 in 2015) in evropskih (2014, 2016, 2018) prvenstvih.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia

Slovensko žensko vrsto uspešno vodi od leta 2021 in jo je popeljal do zgodovinskih uspehov. Dvakrat je z njo nastopil na svetovnem prvenstvu - v Španiji 2021 je bila Slovenija 17., dve leti kasneje v Skandinaviji pa 11.. Z osmim mestom na domačem evropskem prvenstvu 2022 je Sloveniji priboril kvalifikacije za olimpijske igre in v Neu Ulmu tudi potrdil premierno vozovnico pod olimpijske kroge.

Po olimpijskem nastopu v Parizu 2024 je izbrana vrsta doživela korenito preobrazbo - z nastopanjem so prenehale številne nosilke igre, a slovenske rokometašice pod njegovim vodstvom še naprej kazale izvrstne igre. Na presenečenje vseh so se konec istega leta na evropskem prvenstvu v Avstriji zavihtele v drugi del in tekmovanje sklenile 10. mestu. V aprilu je reprezentanca z njim uspešno sklenila nove kvalifikacije, tedaj za letošnji EP, ki bo prvo izbirno tekmovanje za nastop na olimpijskih igrah Los Angeles 2028.

Slovenke so se vnovič uvrstile na veliko tekmovanje. FOTO: RZS