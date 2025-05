Slovenski selektor odslej na klopi Verone Roka Možiča

Potrditev informacije se je zgodila danes, ko je vodstvo ambicioznega kluba iz mesta Romea in Julije, potrdilo prihod Solija. "Ponosen sem, da so me izbrali za novega trenerja Rana Verone. Hvaležen sem klubu, lastnikom in vodstvu, da so mi predstavili cilje in načrte tako, da zame ni bilo nikakršnega dvoma o prevzemu te odgovorne funkcije. Ne zanima jih zgolj beseda zmaga, ampak tudi postopna rast kluba. Zavedam se, da sem postal del izjemno ambicioznega projekta. Vselej, ko sem prestopil prag dvorane v Veroni sem takoj začutil izjemno strast navijačev, zato ne čudi, da je imela Verona drugi najboljši obisk med vsemi klubi v Italiji," je ob sklenitvi dogovora s klubom, ki ga je do zadnjih uspehov vodil Radostin Stojčev, ki se je v drugem delu sezone poslovil, dejal Soli.