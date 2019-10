Slovenski sobotni del Barcolane pripadel Črnogorcem

Tekmovanje poteka dan pred največjo jadralno regato na svetu v Tržaškem zalivu. Na posebni slovesnosti v Trstu je nagrade najboljšim tako kot lani podelila najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze. Puhova ekipa je za zmagovalno posadko zaostala dve minuti, tretja je bila hrvaška jadrnica Furiosa z Igorjem Čupičem, ki je zaostala sedem minut.

Prvi del tekme je potekal v dokaj dobrem vremenu, v vetru je bilo veliko dobrih manevrov in različnih taktik, nato pa se je veter povsem umiril in sledilo je mučno jadranje do cilja. Na Barcolano iz Slovenije (Go to Barcolana from Slovenia) se je začel leta 2015 s petimi jadrnicami. Tedaj je pihal zelo močan veter, namerili so 80 kilometrov na uro, zato so izvedli le enega od osmih predvidenih plovov. Udeležba je vsako leto rasla, letos je bilo vpisanih 64 jadrnic, na startni črti jih je bilo kakšnih deset manj, 42 jih je prišlo na cilj.