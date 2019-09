Slovenski spustaši do ekipnega zlata na SP

Po razočaranju v ekipnih slalomskih preizkušnjah se slovenski tabor na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah vendarle veseli prve kolajne. Pričakovano so jo osvojili kajakaši v spustu, ki so ubranili naslov svetovnega prvaka. Edini, ki bi jih glede na dosežke v zadnjih sezonah lahko premagali, so bili Francozi, na prvem vmesnem času je tudi kazalo na to, toda do konca so Slovenci dodali plin in prišli do zlata.

"S Francozi se zadnja leta izmenjujemo na prvem mestu, zdaj smo mi prvič ubranili naslov. To je že moja šesta zlata kolajna z ekipo, do njih sem prišel z 11 različnimi reprezentančnimi kolegi," je dejal 35-letni kapetan ekipe Nejc Žnidarčič. "Vesel sem in ponosen, tudi na Anžeta in Simona, ki sta opravila odlično delo. Bili smo uigrani, letos smo prvič trenirali tudi ekipno vožnjo, ker je proga specifična. Vodostaj je nizek, valovi te kar odbijejo. Zato smo morali biti uigrani, dodaten trening pa se je izplačal," je dodal.

"Tu smo bili letos kar nekajkrat. Morali smo se navaditi na zahtevno progo za ekipne vožnje in uspelo nam je. Osvojili smo tisto, po kar smo prišli," pa je bil vesel Anže Urankar, najmlajši član ekipe, ki je vozil za Simonom Ovnomin pred Žnidarčičem. Od četrtka dalje bodo tako kot v slalomu tudi v spustu na vrsti posamični boji, v katerih Slovenci prav tako pričakujejo veliko, saj bo Blaž Cofbranil naslov svetovnega prvaka v kanuju, med kajakaši pa se bosta za vrh med drugimi borila Urankar in letos neporaženi Žnidarčič.

Izidi SP, slalom:

- C1 moški:

1. Slovaška 94,38 sekunde (0)

2. Španija + 3,05 (0)

3. Rusija 4,24 (0)

...

6. Slovenija 6,78 (4) (Benjamin Savšek, Anže Berčič, Luka Božič)

- K1 moški:

1. Španija 89,87 (0)

2. Češka 0,99 (0)

3. Poljska 3,82 (2)

...

14. Slovenija 10,04 (4) (Peter Kauzer, Martin Strabotnik, Niko Testen)

- C1 ženske:

1. Avstralija 117,97 (4)

2. Španija 3,75 (8)

3. Češka 6,51 (8)

...

11. Slovenija 58,32 (56) Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog, Lea Novak)

- K1 ženske:

1. Velika Britanija 103,96 (2)

2. Češka 0,20 (0)

3. Rusija 0,23 (0)

...

14. Slovenija 16,37 (8) (Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar)

Spust

- C1 moški:

1. Francija 61,67

2. Češka 1,94

3. Hrvaška 3,03

...

- K1 moški:

1. Slovenija 58,08 (Nejc Židarčič, Anže Urankar, Simon Oven)

2. Francija 0,40

3. Češka 1,17

...

- C1 ženske:

1. Francija 72,46

2. Češka 4,59

3. Nemčija 9,21

...

- K1, ženske:

1. Češka 64,60

2. Francija 0,78

3. Nemčija 1,78

...

- C2, moški:

1. Francija 61,00

2. Nemčija 9,66

3. Češka 9,88