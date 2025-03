Slovenski telovadki do dvojne zmage v Cottbusu

Tridesetletna Ljubljančanka Belak, ki je vpisala skupno svojo deseto zmago v svetovnem pokalu, je blestela že v četrtkovih kvalifikacijah, kjer je bila najboljša z oceno 13,583, malce bolj zadržana je bila takrat Kysselef s sedmim dosežkom. A danes sta Slovenki v finalu opravili po željah in zasedli najvišji stopnički zmagovalnega odra.

"Nastop v finalu je bil sicer slabši kot v kvalifikacijah, saj sem pri drugem skoku naredila prestop in korak nazaj. Prvi se mi je sicer zdel boljši kot v kvalifikacijah, ampak je bila ocena nižja," je nastope za STA ocenila Belak.

"Seveda sem zelo vesela zmage in uspešne vrnitve po poškodbi in drugem porodu, a vendarle z grenkim priokusom, saj je moja ocena veliko nižja, kot sem je vajena. Z novim olimpijskim ciklom se je namreč spremenil pravilnik in moj prvi, težji skok, ki ga izvajam, je izgubil težavnost za kar šest desetink, kar je sicer skoraj padec," je dodala Belak.

"Danes je bilo vseeno dovolj, toda za večja tekmovanja bom morala natrenirati še težji skok in se obrniti še za pol obrata. Upam, da noga čim dlje zdrži in bom to lahko poskusila izvesti," je zaključila slovenska telovadka.

Njena reprezentančna kolegica Kysselef je bila z današnjim nastopom bolj zadovoljna kot s kvalifikacijskim. "Danes sem skoka opravila bistveno bolje in temu primerna je bila tudi ocena. Nisem sicer pričakovala stopničk, zato sem toliko srečnejša. Od tega, da sem se komaj uvrstila v finale, do drugega mesta je to najlepši izid, ki si ga lahko zamislim," je povedala Kysselef.

V nedeljo bo slovenske barve v finalu moškega preskoka zastopal Beno Kunst, ki je bil v kvalifikacijah osmi.

Sicer pa so nastope že končali Kevin Buckley, ki je bil z devetim dosežkom na bradlji za mesto prekratek za finale in je prva rezerva. Isti tekmovalec je na drogu osvojil 19. mesto, Toni Kastelic je bil na tem orodju 21.

Vita Prijanovič je na parterju zasedla deseto mesto, na gredi pa 12. Po dolgem času se je predstavila tudi Lucija Hribar in na gredi zasedla 22. mesto.

Luka Bojanc je na krogih zasedel deseto mesto, Gregor Rakovič pa se je predstavil na konju z ročaji in bil 33.

V preteklosti so bili Slovenci v Cottbusu, tekmovanje od leta 2009 šteje za svetovni pokal, že zelo uspešni. Zmage so dosegli tudi Mitja Petkovšek na bradlji (dvakrat), Rok Klavora na parterju, Sašo Bertoncelj na konju z ročaji ter leta 2022 tudi Kysselef v preskoku.

Nova gimnastična sezona ima dva vrhunca, spomladansko evropsko prvenstvo v Leipzigu in jesensko svetovno prvenstvo v Džakarti. Eden od vrhuncev za slovensko vrsto bo tudi domači svetovni izziv v Kopru, ki bo zadnja velika tekma pred prvenstvom stare celine.