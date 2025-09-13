Svetli način
Slovenski tenisači nazaj v prvi svetovni skupini Davisovega pokala

Ljubljana, 13. 09. 2025 12.23 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Slovenska teniška reprezentanca se je po dveh letih in pol vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Na akademiji Breskvar v Ljubljani je premagala Urugvaj in bo februarja 2026 znova igrala med 53 najboljšimi ekipami na svetu.

Slovenija je slavila že po treh dvobojih. Potem ko sta Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek dobila oba petkova obračuna, je kapetan Grega Žemlja tudi v igri dvojic stavil na svoja najboljša igralca, ki sta z odliko opravila nalogo. Urugvajsko navezo Ignacio Carou/Ariel Behar sta premagala s 6:3 in 6:2.

Zadnjo partijo tekmovanja, ki bo zgolj prestižnega značaja, bo za Slovenijo igral Žiga Šeško.

Davisov pokal, 2. svetovna skupina:

Slovenija - Urugvaj 3:0

- petek, 12. september:

Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4

Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli 6:1, 7:6 (5)

- sobota, 13. september:

Bor Artnak/Filip Jeff Planinšek - Ignacio Carou/Ariel Behar 6:3, 6:2

Žiga Šeško - Franco Roncadelli

Gajser v kvalifikacijah VN Kitajske drugi, zmaga Herlingsu

