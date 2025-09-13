Slovenski tenisači nazaj v prvi svetovni skupini Davisovega pokala

Slovenija je slavila že po treh dvobojih. Potem ko sta Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek dobila oba petkova obračuna, je kapetan Grega Žemlja tudi v igri dvojic stavil na svoja najboljša igralca, ki sta z odliko opravila nalogo. Urugvajsko navezo Ignacio Carou/Ariel Behar sta premagala s 6:3 in 6:2.

Zadnjo partijo tekmovanja, ki bo zgolj prestižnega značaja, bo za Slovenijo igral Žiga Šeško.