Slovenski tenisači nazaj v prvi svetovni skupini Davisovega pokala

Slovenija je slavila že po treh dvobojih. Potem ko sta Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek dobila oba petkova obračuna, je kapetan Grega Žemlja tudi v igri dvojic stavil na svoja najboljša igralca, ki sta z odliko opravila nalogo. Urugvajsko navezo Ignacio Carou/Ariel Behar sta premagala s 6:3 in 6:2.
Zadnjo partijo tekmovanja, ki bo zgolj prestižnega značaja, bo za Slovenijo igral Žiga Šeško.
Davisov pokal, 2. svetovna skupina:
Slovenija - Urugvaj 3:0
- petek, 12. september:
Bor Artnak - Joaquin Aguilar Cardozo 6:1, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Franco Roncadelli 6:1, 7:6 (5)
- sobota, 13. september:
Bor Artnak/Filip Jeff Planinšek - Ignacio Carou/Ariel Behar 6:3, 6:2
Žiga Šeško - Franco Roncadelli
