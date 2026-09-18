Slovenija korak do napredovanja v prvo svetovno skupino Davisovega pokala

V uvodnem dvoboju na akademiji Breskvar v Ljubljani je Bor Artnak premagal najboljšega gostujočega igralca Amita Valesa s 6:3 in 6:4, najvišjerangirani slovenski igralec Filip Jeff Planinšek pa je bil boljši od Orela Kimhija s 7:6, 6:1.

Prva sobotna partija, igra dvojic, se bo začela ob 11. uri, sledili pa bosta dve igri posameznikov. Za igro parov je kapetan Slovenije Grega Žemlja predvidel Sebastiana Dominka in Žigo Šeška, za posamična dvoboja pa sta prijavljena Filip Jeff Planinšek in Artnak.

Najboljša slovenska tenisača sta bila danes brezhibna. Žemlja je po koncu dneva priznal, da si ni predstavljal, da bosta tako zlahka prišla do zmag. "Zadovoljni smo z rezultatom in prikazano igro. Oba igralca sta bila na počasni podlagi in ob težkih žogah potrpežljiva, gradila sta točke in na koncu lažje od pričakovanj strla tekmeca," je dejal slovenski selektor.