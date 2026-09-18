Slovenija korak do napredovanja v prvo svetovno skupino Davisovega pokala

V uvodnem dvoboju na akademiji Breskvar v Ljubljani je Bor Artnak premagal najboljšega gostujočega igralca Amita Valesa s 6:3 in 6:4, najvišjerangirani slovenski igralec Filip Jeff Planinšek pa je bil boljši od Orela Kimhija s 7:6, 6:1.
Prva sobotna partija, igra dvojic, se bo začela ob 11. uri, sledili pa bosta dve igri posameznikov. Za igro parov je kapetan Slovenije Grega Žemlja predvidel Sebastiana Dominka in Žigo Šeška, za posamična dvoboja pa sta prijavljena Filip Jeff Planinšek in Artnak.
Najboljša slovenska tenisača sta bila danes brezhibna. Žemlja je po koncu dneva priznal, da si ni predstavljal, da bosta tako zlahka prišla do zmag. "Zadovoljni smo z rezultatom in prikazano igro. Oba igralca sta bila na počasni podlagi in ob težkih žogah potrpežljiva, gradila sta točke in na koncu lažje od pričakovanj strla tekmeca," je dejal slovenski selektor.
Artnak iz Šmartnega pri Litiji je za zmago porabil manj kot uro in pol igre. Izkoristil je svoje priložnosti, tekmecu dvakrat vzel začetni udarec in po dvoboju povedal: "S trenerjem v ZDA sva naredila dobro taktiko in natančno preučila tekmeca. Poudarek je bil na servisu in prvi žogi. Načrt sem uspešno izpeljal. Bil sem odločen v ključnih trenutkih, saj takšne dvoboje velikokrat odločijo tri do štiri žoge oziroma izkušnje, pa tudi kanček sreče."
Mariborčan Jeff Planinšek je prvi niz igral uro in četrt ter ga dobil s 7:2 v podaljšani igri, v drugem pa je tekmeca povsem nadigral. "Začel sem malo nervozno, prehitro sem zaključeval točke, zato pa sem drugega odigral res fenomenalno. Pokazal sem to, kar kažem že celo poletje, torej čvrsto in močno igro, s katero lahko pridem med 200 najboljših igralcev na svetu," je povedal Planinšek.
Slovenija v dosedanjih treh nastopih z Izraelom še ni zmagala, gostje pa so v zadnjih dveh letih izgubili vse štiri svoje dvoboje.
* Davisov pokal, 2. svetovna skupina:
Slovenija - Izrael 2:0
- petek, 18. september:
Bor Artnak - Amit Vales 6:3, 6:4
Filip Jeff Planinšek - Orel Kimhi 7:6 (2), 6:1
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